人民网曼谷9月30日电 （记者孙广勇）9月29日，由泰国玛哈沙拉坎大学孔子学院和黎逸市政府联合举办的2023年全球孔子学院日中国文化系列活动在黎逸市举办，黎逸市市长班宗、玛哈沙拉坎大学孔子学院（简称：玛大孔院）中方院长林浩业等嘉宾出席本次活动。本次孔子学院日活动分为中泰两国文艺家交流演出、庆祝中泰两国建交48周年成果图片展、“走进黎逸”中国文化体验三个部分。精彩纷呈的节目和丰富多彩的文化体验活动吸引了黎逸市政府所属学校的学生、公务员、普通民众以及游客共计千余人前来观赏体验。

黎逸市市长班宗在开幕式致辞中表示，黎逸市政府与玛哈沙拉坎大学孔子学院自合作以来，在中文教学、奖学金申请和对外交流方面取得了丰硕的成果。玛大孔院大力支持黎逸市政府中文教育事业的发展，帮助黎逸市政府与中国开展经贸合作、文化交流。预祝本次孔子学院日系列活动取得圆满成功。

玛哈沙拉坎大学孔子学院中方院长林浩业在致辞中表示，玛大孔院与黎逸市政府有着长期、良好的合作关系，双方携手为中泰两国文化交流、人民友好作出了贡献，此次孔子学院日中国文化系列活动专程在黎逸府举办，以便为黎逸府学生、公务员及民众提供近距离沉浸式感受中国传统文化活动的机会，希望大家能有所收获。

在中泰两国文艺家交流演出上，玛大留学生带来了中文歌曲表演《不忘初心》，表演了中国傣族舞《月光下的凤尾竹》，展示了中国传统武术，并带来了精彩的戏曲表演《武家坡》。黎逸市政府所属学校也为全场观众准备了泰国传统歌舞节目，包括《精彩黎逸塔》舞蹈表演、泰国传统圆圈舞、传统舞蹈表演、舞蹈表演《美满水灯》、泰国传统乐器演奏等。

中泰两国建交48周年成果图片展也吸引着在场人员驻足流连，图片展从经济、教育、科技、文法交流等角度带领大家回顾中泰建交过程中的大事记，在玛大孔院国际中文教师志愿者的详细介绍下，大家对中泰友谊的发展有了更深的了解。

活动中，玛大孔院还设置了四种不同类型的中国文化体验营，黎逸市政府所属学校也准备了中泰美食、中泰手工艺及中泰小游戏等展台，参加活动的人员可以尽情体验不同类型的活动，以感受中泰文化独特的魅力。

今年是孔子学院品牌成立的第20周年，全球各地都在举办各种活动以庆祝盛事。玛大孔院也精心准备了一系列活动，并将它带到泰国民众群体中去，让政府公务员、中小学生、普通民众都能参与到活动中来，更好地传播了中国文化，增进了民众对中国文化的了解，促进了中泰友谊的发展，也丰富了中泰人文交流的形式。

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