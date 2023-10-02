新华社北京10月1日电 综合新华社驻外记者报道：我驻外使领馆、使团近日举办国庆招待会等活动，庆祝中华人民共和国成立74周年。部分国际组织负责人、多国政要及各界人士出席活动或以其他方式发表致辞祝贺中国国庆，盛赞中国经济社会发展成就，期待深化同中方在各领域的合作，携手为世界和平发展作出积极贡献。

世界贸易组织总干事伊维拉表示，中国取得了巨大发展成就，并将自己的发展成果惠及更多发展中国家。

各国议会联盟秘书长马丁·琼贡表示，中国所取得的成就和进步举世瞩目，在减贫方面为广大发展中国家树立了榜样，这一成就同时也是对人类进步事业的一大贡献。

以色列总统赫尔佐格说，中华人民共和国成立74年来，现代化建设取得举世瞩目的成就，为促进世界的创新、发展和繁荣作出积极贡献。以色列高度珍视同中国建立的牢固外交关系，热切期待两国关系继续向前发展。

塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说，塞浦路斯和中国建立了深厚友谊，并在多领域深化合作。塞方感谢中国在塞问题上的长期支持，将坚定奉行一个中国原则。作为欧盟成员国，塞浦路斯坚决支持推进欧中关系，认为欧盟和中国是重要伙伴，发展建设性、稳定和互利的关系对双方都有利。

马耳他总统维拉说，尽管马中两国相距遥远，但双方关系“充满活力且富有前瞻性”。马耳他致力于加强同中国发展互利合作，加强人文交流。

亚美尼亚总统哈恰图良表示，中国发展成就举世瞩目，亚方愿更多学习借鉴中方治国理政成功经验，扩大双方各领域合作，推动亚中友好关系不断迈上新台阶。

委内瑞拉副总统罗德里格斯表示，中国共产党团结带领中国人民建立新中国，实现经济社会快速发展，中国始终坚持合作共赢，为世界和平发展作出巨大贡献。委方愿同中方加强沟通对接，继续深化各领域合作，共同构建互利共赢的多极世界。

伊朗负责议会事务的副总统侯塞尼表示，伊中友谊历久弥坚，伊中深化全面战略伙伴关系的决心坚定不移。伊方坚定支持中方维护国家主权和领土完整，愿同中方就国际和地区事务加强沟通，在上海合作组织、金砖合作机制等多边场合保持良好合作，共同维护国际公平正义，维护地区和世界的和平与安全。

巴勒斯坦总理阿什提耶在致辞中代表巴方热烈祝贺中华人民共和国成立74周年，盛赞中国经济社会发展成就，高度评价巴中传统友谊，表示愿同中方携手努力，加强团结合作，维护国际公平正义。

塞尔维亚总理布尔纳比奇高度评价中国经济社会发展成就和对世界和平发展作出的突出贡献，感谢中方长期以来对塞各领域建设提供的大力帮助，期待继续加强高质量共建“一带一路”合作，推动塞中关系不断迈上新台阶。

巴布亚新几内亚总理马拉佩盛赞中国发展成就，希望借鉴中国发展道路取得进步，期待同中国建立更为紧密的合作关系，共创更美好未来。

巴基斯坦参议院主席桑吉拉尼热烈祝贺中华人民共和国成立74周年，高度赞赏中国脱贫攻坚成就及中国为推动世界和平发展作出的突出贡献，表示巴举国上下对中国发展前景充满信心。他衷心感谢中国与巴风雨同舟，期待双方在巴中经济走廊等框架内深化合作，推动巴中全天候战略合作伙伴关系不断迈上新台阶。

刚果（金）参议长巴哈蒂说，世界各国高度关注中国发展，中国在经济发展、科技进步、脱贫攻坚等领域的成就令世界瞩目。中国以实际行动证明，努力和实干定会取得翻天覆地的成就。

泰国国会主席、下议院议长万诺表示，泰中秉承相互尊重原则，建立起密切的全面战略合作伙伴关系。万诺对中华人民共和国成立74周年致以诚挚祝贺，他期盼泰中共同推动本地区发展，造福两国人民。

朝鲜最高人民会议常任委员会副委员长姜润石向中国人民致以热烈的节日祝贺，并高度评价新中国成立74年来取得的非凡成就。他表示，朝方愿同中方一道，携手致力于不断深化发展朝中友好关系。

埃及贸工部长萨米尔盛赞中国经济社会发展成就，高度评价埃中传统友谊和各领域合作成果，强调埃及将中国视为最重要合作伙伴之一，愿同中方携手努力，提升双边关系水平。

智利外长范克拉韦伦说，智利和中国在共同应对全球性挑战上存在巨大合作潜力，两国将继续携手前行，致力于可持续发展，为两国人民创造更多繁荣与福祉。

巴拿马外长特瓦奈伊全面回顾两国建交以来双边关系积极进展，并表示面对当前复杂多变的国际形势，包括巴拿马在内的世界各国更需要学习中国智慧，以实现各自国家发展目标并携手应对全球挑战。

洪都拉斯外长雷纳表示，洪方由衷钦佩中国发展成就，将坚定恪守一个中国原则，积极支持构建人类命运共同体理念、共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，进一步密切两国友好关系，稳步推进各领域交流合作，实现互利共赢、共同发展。

黑山前总统武亚诺维奇高度赞赏中国取得的发展成就，积极评价黑中在共建“一带一路”倡议框架下取得的务实合作成果，希望两国持续加强各领域交流合作，推动双边关系不断发展。

美中贸易全国委员会会长艾伦表示，中国经济一直是并将继续成为全球经济增长的重要引擎。美中近期对话取得积极进展，期待双方保持对话加强合作，共同应对气候变化、粮食安全、公共卫生等全球性挑战。

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