新华社北京10月1日电 综合新华社驻外记者报道：连日来，海外华侨华人、我驻外人员等在新西兰、巴西、塞浦路斯、古巴、坦桑尼亚桑给巴尔等地举办风格多样的文化活动，向当地民众传播中华传统文化，同庆中秋佳节。

“天涯共此时”庆祝活动9月30日在新西兰奥克兰举行。新西兰总理希普金斯用中文“中秋快乐”向当地华人表达节日祝福。他说，华人持续为新西兰经济和文化作出巨大贡献，新中两国始终保持强有力的双边关系。当地少女用中文演唱《但愿人长久》，赢得一片喝彩。中国舞蹈、华服走秀、舞龙舞狮、武术茶道等带给观众满满中国风的视听享受。新西兰民众纷纷穿上汉服合影，留作中秋纪念。

9月29日晚，由巴西圣保罗亚洲文化中心主办的“瀑布之夜”中秋晚会在伊瓜苏大瀑布巴西一侧的福斯-杜伊瓜苏市举行，华侨华人与当地民众共同体验中国传统文化之美。气势磅礴的飞瀑前，主办方搭起的舞台上挂着红灯笼，身着红裙的演员用古筝、琵琶、扬琴弹奏《春江花月夜》等中国名曲，呈现给观众别具一格的视听盛宴。

29日晚，“花好月圆时，中塞一家亲”中秋晚会在塞浦路斯利马索尔大区帕罗蒂亚区政府广场举行。中国泉州提线木偶传承与保护中心为观众表演了提线木偶等节目，塞浦路斯华人之家协会舞蹈队和塞浦路斯希腊舞表演团为观众献上中国古典舞和希腊民族舞蹈，主办方还准备了月饼、饺子、春卷、哈鲁米奶酪、特色烤肉等中塞两国美食。

中秋节当天，古巴哈瓦那大学孔子学院的师生在位于哈瓦那老城华人街附近的校园内外举行庆祝活动，内容包括书法、剪纸、中国传统服饰展示、舞龙舞狮、琵琶和茶艺表演等，吸引了众多古巴民众参与。第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛美洲冠军、古巴国际关系学院学生白德辉说：“中秋节象征家庭团聚，这也是我们拉美国家熟悉的概念，中秋节在古巴社会中日益受到重视。”

正在执行援外任务的中国援桑给巴尔血吸虫病防治专家组日前同桑给巴尔奔巴岛热带病防治中心开展中秋联谊活动。专家组成员向防治中心员工介绍中国的中秋节习俗，并送上亲手制作、象征团圆美好的月饼。奔巴岛热带病防治中心负责人萨里表示，将努力执行好中国援助项目，把更多更美的中国故事讲述给非洲下一代。（参与记者：赵焱、郭磊、卢怀谦、林朝晖、华洪立、郭明芳）

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