新华社北京10月1日电 印度气象局9月30日说，受厄尔尼诺现象影响，印度今年遭遇100多年来最干旱的8月，雨季降雨量为2018年以来最低水平。有媒体认为，夏季降水不足可能导致印度部分食品价格上涨，相关出口受限。

7月6日，在印度博帕尔，骑车的人们将头部包裹以遮阳防晒。新华社发

每年6月至9月是印度季风雨季。印度气象局在一份声明中说，印度今年雨季累计降水量为820毫米，为长期平均降水量的94.4%。

据印度报业托拉斯报道，印度雨季长期平均降水量为868.6毫米，实际降水量介于这一数值的96%至104%之间被认为是正常。印度此前4年雨季降水量为“正常”或“多于正常”。

今年雨季，印度降雨量无论从时间还是空间上都分布不均。时间上看，与同期长期平均水平相比，6月降雨量低9%，7月则高13%。由于受到厄尔尼诺现象严重影响，8月降雨量较长期平均水平暴跌36%，创1901年以来同期最低纪录，而平均气温则创有记录以来同期最高纪录。到了9月，在多个低压系统等因素作用下，降雨量反弹，比同期长期平均水平高13%。

8月30日，人们在印度东北部阿萨姆邦一处洪灾区域乘船出行。新华社发

从地域上看，依据印度气象局数据，印度东部和东北部降雨量明显低于同期长期平均水平，拖累全国数据。

依照路透社说法，季风雨季对印度经济至关重要，印度灌溉作物、补充水库和地下含水层所需用水中近70%由雨季贡献。雨季降水不足可能推高糖、豆类、大米和蔬菜等的价格，并带动食品价格整体上涨。另外，印度是世界上大米、小麦、甘蔗等作物的主要生产国，大米、食糖等产量下降还可能导致印度政府对相关产品出口施加更多限制。

现阶段，印度已经限制大米出口，对洋葱出口征收40%的关税，允许免税进口豆类。路透社预计，印度今后可能禁止食糖出口。

在印度次大陆，厄尔尼诺现象通常伴随干旱。印度气象部门预计今年10月至12月印度降雨正常，但10月全国大部分地区的气温可能高于往年同期正常水平。（王鑫方）

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