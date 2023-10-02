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美国会通过联邦政府临时拨款法案 但党争难休

2023年10月02日09:09 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月1日电 美国国会9月30日通过一项联邦政府临时拨款法案，在最后时刻避免部分联邦政府机构“停摆”。不过，民主、共和两党并未停止党争，可能继续围绕新财政年度预算“开战”。

　　9月13日，车辆从美国首都华盛顿国会附近驶过。新华社记者刘杰摄

　　据美联社报道，国会众议院9月30日以335票赞成、91票反对通过了临时拨款法案，参议院随后以88票支持、9票反对通过了该法案。总统约瑟夫·拜登迅速签署法案。此时距离联邦政府2023财年资金耗尽仅剩不到1小时。

　　临时拨款法案将维持2023财年支出水平，为联邦政府提供资金，包含拜登政府寻求的160亿美元联邦灾难援助资金，但不包括众议院共和党保守派此前要求的大幅削减联邦开支、加强边境管控的条款，也不包括民主党寻求的给乌克兰提供更多援助的内容。法案有效期为45天，为联邦政府提供支持其运转至11月17日的资金。

　　美国2023财年于9月30日结束，国会民主、共和两党此前一直围绕新财年联邦预算拨款法案争斗不休。据美联社报道，国会新财年全面支出法案包括12项拨款计划，为联邦政府各机构提供资金，然而法案出台过程颇为耗时。因此，国会通常会通过一项临时拨款法案，以维持联邦政府机构运转。

　　这是1月6日在美国华盛顿国会拍摄的凯文·麦卡锡（中）。新华社记者刘杰摄

　　共和党内强硬保守派先前一直向共和党籍众议院议长凯文·麦卡锡施压，要求大幅削减联邦开支、加强边境管控。他们先前表示，不接受任何临时拨款法案，国会必须谈拢全部12项拨款计划，甚至威胁一旦临时拨款法案获通过就让麦卡锡下台。就在9月29日众议院对临时拨款法案的表决中，21名强硬保守派众议员仍在“跑票”——与民主党阵营一起投票反对，导致法案未获通过。

　　据路透社报道，如果未能达成任何拨款法案，自10月1日起，美国联邦政府400万雇员中的大多数人将领不到工资。

　　美联社评论，尽管临时拨款法案在最后时刻通过，避免了政府“关门”，但这只是令问题暂时得到缓解。接下来几周，两党将就对乌援助等新财年全面支出问题继续争论。

　　据法新社报道，强硬保守派众议员劳伦·博伯特对临时拨款法案通过表达不满：“这里有太多议员安于做他们自（20世纪）90年代中期以来所做的事情，这就是为什么我们会有33万亿美元美国国债。”

　　从1976年至今，美国联邦政府已经历21次“停摆”窘境。最近一次、也是持续时间最长的一次联邦政府“停摆”发生在2018年底至2019年初，持续35天。当时，民主、共和两党在建造美墨边境“隔离墙”问题上分歧巨大，导致拨款法案无法通过。

　　今年以来，美国财政管理乱象频发。几个月前，民主、共和两党就债务上限问题上演“懦夫博弈”，冲击全球金融市场稳定。8月1日，国际评级机构惠誉把美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+。（刘曦）

(责编：于洋、燕勐)

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