新华社北京10月1日电 英国88家零售商签署一封致英国内政大臣苏拉·布雷弗曼的联名信，呼吁政府采取措施，就针对零售业的犯罪率上升采取行动。

5月3日，人们走在英国伦敦街头。新华社记者李颖摄

据路透社10月1日报道，签署联名信的包括英国乐购公司、塞恩斯伯里公司和玛莎百货公司等多家大型连锁零售企业的老板。

零售商们在信中主要提出两大诉求：第一，希望政府将暴力攻击或辱骂零售业员工的行为单独列为一项罪行，加大处罚力度，这将要求警方记录所有零售犯罪事件；第二，希望英国各地警方更加重视针对零售业的犯罪。

英国零售商协会首席执行官海伦·迪金森说：“现在到了政府付诸行动的时候。”

2021年12月26日，人们走向英国伦敦的哈罗德百货商店。新华社记者李颖摄

英国零售商协会今年的一项调查显示，针对零售业员工的暴力和辱骂事件比2019年几乎翻一番，2021至2022年度日均发生867起。另外，尽管英国零售商在预防盗窃方面支出超过7亿英镑（约合62亿元人民币），但效果并不理想，如今英国零售业一年因商品失窃导致的损失达9.53亿英镑（85亿元人民币）。

依据该协会今年对会员展开的另一项调查，英国10个主要城市的商店盗窃案平均上升27%，“情况显然在恶化”。

据路透社报道，在英国明年举行大选前，犯罪率上升正日益成为英国一个政治话题。

2021年12月16日，一名男子走过英国伦敦街头一家商店。新华社发（雷伊·唐摄）

拥有知名百货公司和韦特罗斯连锁超市的约翰·刘易斯伙伴公司不久前说，英国正在经历一场商店盗窃的“流行病”，该公司主要由失窃所致的库存损失在今年上半年增加了1200万英镑（1亿元人民币）。

服装连锁品牌普里马克也表示，盗窃案增加影响到公司利润率。连锁超市乐购则表示，店内犯罪率上升迫使其向员工提供随身摄像机。折扣连锁超市奥乐齐也在试用这种摄像装置。（乔颖）

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