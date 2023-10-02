新华社雅加达10月1日电 专访：期待扩大和深化与中国在交通领域的合作——访印尼交通部长布迪

新华社记者余谦梁 郑世波 汪奥娜

印度尼西亚交通部长布迪·卡里亚·苏马迪日前在印尼首都雅加达接受新华社记者专访时表示，中国在交通领域取得巨大发展成就，印尼期待扩大和深化与中国的合作。

布迪说，中国在铁路、航运和飞机制造等行业拥有领先技术，发展成就令人瞩目，已经成为印尼等发展中国家学习借鉴的榜样。

谈到中、印尼两国在交通运输领域合作的标志性项目雅万高铁，布迪竖起大拇指表示称赞。他说，雅万高铁为印尼带来全球领先的高铁技术，使印尼在高铁技术方面实现了飞跃，也提高了印尼人民的自豪感。

布迪表示，雅万高铁缩短了雅加达和万隆之间的通行时间，将极大促进区域人员往来并带动当地旅游、就业、教育等方面的发展。印尼将努力学习和掌握相关技术，将之运用到其他一些铁路线路，使人们在各地间的往来更加便捷。

他说，中方建设者在雅万高铁修建过程中展现的专业能力、执行力和奉献精神值得学习，印尼希望在高铁运营和维护方面继续与中方密切合作。

布迪表示，除了高铁外，印尼还希望扩大与中方在飞机制造和航运领域的合作。中国在相关领域拥有先进技术，印尼方期待与中方进一步加强合作。

目前，越来越多的中国电动汽车出现在印尼市场上，受到印尼民众欢迎。布迪说，希望更多的中国电动车公司和电池制造企业到印尼投资生产，实现互利共赢合作。

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