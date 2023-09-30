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外交部发言人就美国国务院发表涉华报告答记者问

2023年09月30日21:29 | 来源：新华网
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新华社北京9月30日电 外交部发言人30日就美国国务院发表涉华报告答记者问。

有记者问：美国国务院28日发布报告称，中国正斥资数十亿美元在全球散布虚假信息。中国“操弄全球信息”不仅仅是一个公共外交问题，而是对全球信息空间完整性的挑战。如不加管束，未来恐将导致全球言论自由的急剧缩减。中方对此有何回应？

发言人说，美国国务院发布的有关报告罔顾事实、颠倒黑白，本身就是虚假信息。事实上，将舆论场武器化正是美国的“首创”。炮制上述报告的美国国务院有关机构以“全球接触”为名，行“宣传渗透”之实，是虚假信息的策源地和“认知作战”的指挥所。

发言人表示，从冷战时期发起“知更鸟计划”收买媒体操纵舆论，到新世纪借“洗衣粉”“白头盔”对伊拉克、叙利亚发动侵略战争，再到编造“世纪谎言”污蔑中国治疆政策，事实一再证明，美国是名副其实的“谎言帝国”，就连美国联邦参议员兰德·保罗等也承认美国政府是世界历史上最大的虚假信息散布者。

“也许美方一些人认为，只要制造足够多的谣言，就可以赢得信息战。然而，世界人民的眼睛是雪亮的。”发言人说，无论美国如何竭力将“散布假消息”的帽子扣到他国头上，也无法改变世界上越来越多的人们正在识破美国依靠谎言来编织“皇帝新装”、通过抹黑别人来维系霸权的丑陋行径。

(责编：卫嘉、白宇)

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