新华社雅加达9月30日电 通讯：将专业知识与技术留在当地——雅万高铁建设助力印尼人才培养

新华社记者汪奥娜

“我想成为印度尼西亚第一批高铁司机。”34岁的印尼火车司机塞蒂亚万日前在印尼万隆的高铁动车所接受新华社记者采访时说。

塞蒂亚万已有10年驾驶火车的经验，被选为雅万高铁项目首批接受培训的印尼高铁司机之一。在完成半年线上理论培训后，塞蒂亚万开始跟着师傅——中国铁路北京局集团公司动车组司机穆振上实操课。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和万隆，是中国高铁首个全系统、全要素、全产业链在海外建设项目。“师傅带徒弟”、手把手为当地员工传授高铁专业知识和技术，不仅在雅万高铁工程建设和后期运营维护中发挥重要作用，同时助力印尼铁路人才培养。

“相较于驾驶普通火车，驾驶速度如此快的高铁，对司机的注意力、操作熟练度和灵活应变能力的要求要高很多。一定要跟着中国老师好好学本领。”塞蒂亚万说。

在高铁模拟驾驶室中，塞蒂亚万右手紧握调速手柄。穆振提醒他要放松，过于紧张会导致误操作。“快到站了，该减速，但也不能减得过快。”穆振耐心地为塞蒂亚万讲解。

“塞蒂亚万是我的第一个印尼‘徒弟’，我会把自己掌握的技巧毫无保留地教给他，希望他可以尽快独立操作。”穆振说。

拉姆达尼来自万隆附近的苏横镇，大学学习土木工程专业。2020年毕业后，拉姆达尼怀揣着“为家乡建设出一份力”的愿望来到雅万高铁4号梁场项目部。项目部很快安排工程部技术主管余跃当他的中国师傅。

“刚入职时，我对高铁技术很陌生。师傅手把手教我高铁箱梁架设知识与技术工具使用，还教我如何更高效地管理工人作业。”拉姆达尼说。“学得越多，发现自己不懂的也越多，就随时向师傅请教。”

“拉姆达尼既聪明又勤奋，经过半年多学习，他在处理一些基础技术工作时已能独当一面。”余跃说，拉姆达尼参建雅万高铁项目期间掌握了架梁、工程管理等专业知识，今后还能在印尼其他基建项目上发光发热。

中方团队除了通过“师傅带徒弟”一对一培养工程师与技术员，还通过就近吸纳村民并组织培训等方式培养了大批焊接、电力、机械等熟练技术工人。据印尼中国高速铁路有限公司统计，雅万高铁建设期间，接受培训的印尼员工累计约4.5万人次。

“2018年我来到项目部工作并接受培训，掌握了专业的叉车操作技能。”来自西爪哇省勿加泗县的苏蒂约说。他边说边从钱包里拿出2021年由印尼劳工部颁发的叉车操作许可证。“有了这个证，就代表有技术，以后就不怕找不到好工作。”

23岁的瓦尔达尼正在接受中方运维管理团队的线下培训。“我和同事们都很珍惜这样的学习机会。”她说。

“我主要负责操作旅客服务系统，管理站内大屏幕、广播、闸机等，培训完通过考核之后会在卡拉旺车站上岗，以后说不定能在车站里听到我的声音。”瓦尔达尼充满期待地说。

印尼中国高速铁路有限公司董事总经理德维亚纳·斯拉梅·里亚迪日前在雅加达对记者表示，从建设到运维，中方团队尽全力传授高铁相关领域专业知识，帮助印尼培养人才，并实现铁路技术升级，印尼将在未来很长一段时间内从中受益。

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