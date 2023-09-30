新华社瓦莱塔9月29日电 （记者陈文仙）地中海地区9个欧盟成员国领导人29日在马耳他举行会议，敦促欧盟加强合作解决非法移民问题。

这9国包括马耳他、克罗地亚、塞浦路斯、法国、希腊、意大利、葡萄牙、斯洛文尼亚和西班牙。欧盟委员会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席米歇尔也出席了会议。

9国领导人在会后签署的联合声明中说，必须“充分满足”接收大量非法移民的欧盟国家的诉求，并呼吁采取措施提高被拒绝的寻求庇护者以及无权滞留在欧盟的第三国公民的遣送率。声明强调，需要与地中海地区的所有邻国、非洲大陆以及非法移民的主要原籍国和过境国进行更强有力合作。

法国总统马克龙在会后的发布会上表示，地中海地区的欧盟成员国正面临大量非法移民涌入问题。他呼吁欧盟成员国团结应对，欧盟必须努力改善内部运作，并加强与非洲大陆的合作与伙伴关系。

据联合国儿童基金会29日发布的数据，今年6月至8月，包括儿童在内至少990人在试图穿越地中海中部时死亡或失踪，这一数据是去年夏天同期的3倍，实际遇难人数可能远高于此。

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