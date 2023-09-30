新华社布鲁塞尔9月29日电 通讯：比利时天堂动物园创始人讲述中国故事

新华社记者潘革平

“我从小就对中国文化充满了好奇和敬佩，小时候妈妈每天晚上陪我读世界各地的卡通故事绘本，我被美猴王孙悟空的故事深深吸引。近年来，我重走古丝绸之路、茶马古道，进一步了解了中国自古以来就与西方通商、交流的历史。我创建天堂动物园，就是希望通过这个平台，让更多比利时人和欧洲人了解和喜爱中国文化。”

9月28日晚，比利时天堂动物园创始人兼董事长埃里克·董博在布鲁塞尔中国文化中心举办的“追梦——我的中国故事”讲座中，讲述了自己与中国的深厚情缘。

为实现幼时的“中国梦”，董博专门请来中国园林设计师和工程技术人员，在天堂动物园用产自中国的原材料建造了一座精美的中国园。如今，人们可以在那里看到风格各异的亭台楼榭，欣赏华表、牌楼、月亮门等中国传统建筑元素，近距离感受大熊猫的活泼与可爱。

在中国园，董博看到中比两国领导人共同栽种的紫玉兰树鲜花盛开，也见证了大熊猫从幼崽到成年的成长。他表示，中国园将继续向公众展示“天人合一”“和合共生”的中国文化理念。

董博还说，他非常赞赏中国保护环境和动物的努力，2021年云南亚洲象群从原栖息地西双版纳国家级自然保护区向北迁移的事件令自己深受感动，他既感慨中国人民对大象的关爱，也钦佩中国政府为引导大象安全返家所做的努力。他表示，希望有一天能去亲眼看看那些可爱的大象。

在现场互动环节，与会者同董博进行了热烈交流。曾参与设计北京冬奥会滑雪大跳台、北京新首钢大桥等多个项目的比利时著名建筑设计师戈建高度评价董博的讲座，并向大家分享了自己在中国工作和生活的经历和感受。他表示，非常欣赏中国传统建筑和现代建筑能够和谐共存，也很佩服中国在城市规划和基础设施建设方面的远见和能力。

在场许多人纷纷讲述了自己与中国相关的难忘回忆。一位比利时老人分享了在中国四川一个工厂建设项目的工作经历。他说，虽然只能通过翻译与中方人员交流，但是中国人的热情、友好和幽默给他留下了深刻印象。

布鲁塞尔中国文化中心主任龚毅表示，这是中心举办的“中国故事”系列讲座第二场，希望通过这样的活动，加强中比、中欧人民之间的文化交流与友谊。

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