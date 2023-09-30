人民网北京9月30日电 （记者苑基荣）9月24日至26日，国际青年企业家协会联盟第一次全体会议在中山举行。来自29个国家和地区的创始会员、意向会员以及观察员代表出席了会议。会议通过了国际青企联章程，选举产生了国际青年企业家协会联盟首届执委会成员，确定了秘书处组成人选。

在为期三天的会议中，与会代表就执委会职责、秘书处运转机制等问题进行了热烈讨论，并就设立顾问团、青年发展基金、战略伙伴等辅助机构充分交换了意见，达成了广泛共识。

与会代表普遍认为，当前，世界经济面临严重衰退，经济全球化遭遇逆流，全球产业链供应链安全稳定面临较大风险和挑战。提振信心，推动经济复苏，迫切需要国际社会的空前合作，刻不容缓。国际青年企业家协会联盟的成立适逢其时，为深化各国青年企业家之间的务实合作提供了崭新舞台，有利于汇聚力量，凝聚共识，引领各国青年企业家协同创新，发展共赢。

与会代表表示，相信在国际青年企业家协会联盟的协调下，各组织成员之间的交流合作必将进入新阶段，并在推动构建开放型世界经济以及推动联合国2030年可持续发展议程中发挥积极作用。

中国国际青年交流中心主任张华、副主任贾铁松先后主持会议。会议期间，中国国际青年交流中心与国际青年企业家协会联盟还共同举办了经贸合作主题系列活动，种植了“国际青年企业家友谊林”，并赴企业进行了实地参观。近200名中外青年企业家出席了相关活动。

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