人民网乌兰巴托9月30日电 （记者霍文）9月28日，中国联通驻蒙古国代表处成立仪式在乌兰巴托举办。蒙古国中华总商会会长张义波与中国联通东亚大区总经理宋煊共同为中国联通驻蒙古国代表处揭牌。这是首家中国基础通信运营商在蒙古国成立代表处的通信企业，中国联通将开启在蒙古国发展的新篇章。

张义波（左二）、宋煊（右二）为中国联通驻蒙古国代表处揭牌。蒙古国中华总商会供图

宋煊在致辞中表示，中国联通驻蒙古国代表处成立，是中国联通践行“一带一路”倡议的具体举措，是中国联通在国际市场上持续拓展、积极服务出海企业的又一个里程碑；中国联通将以代表处的成立为契机，继续秉持开放、合作、共赢的原则，积极融入蒙古国发展进程，为中蒙各领域交流合作和繁荣发展贡献智慧和力量。

蒙古国信息通信网络有限责任公司执行经理孟和巴特热烈欢迎中国联通在蒙古国设立代表处。他在致辞中表示，中国联通驻蒙古国代表处成立是蒙古国通讯业界的里程碑事件，标志着蒙中两国通信行业进入新的合作发展阶段，期待着与中国联通携手构建起中蒙两国更加畅通、高效、智能的通信桥梁。

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