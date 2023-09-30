人民网北京9月28日电 （记者张杰）9月26日，印度尼西亚共和国驻华大使馆与印度尼西亚央行北京代表处联合举办了印度尼西亚—中国商务论坛和印度尼西亚之夜活动，推广印尼文化，促进两国经济合作。来自中国工商界和印度尼西亚的各界人士250人出席了由印度尼西亚驻华大使周浩黎主持的商务论坛。周浩黎表示：“在今年印度尼西亚和中国建立全面战略伙伴关系十周年之际，本次商务论坛为两国潜在的合作搭建了平台。”

印尼驻华大使周浩黎穿着印尼传统服饰在晚宴上致辞。印尼驻华大使馆供图

印度尼西亚央行行长佩里·瓦吉约介绍了印度尼西亚的投资机会和经济潜力，并说明了在印尼开展“本币交易”的优势和对中国投资者带来的机遇。之后的分组讨论会上，来自印尼国家新首都金融投资管理局、上海通用五菱汽车股份有限公司、中伟新材料股份有限公司和浙江华友钴业股份有限公司的中印尼官员和企业家也纷纷畅谈在印尼投资的机遇和经验。多家中方企事业单位在此次论坛上同印尼方签署了谅解备忘录和意向书，表达了同印尼合作的积极意愿。

印尼驻华大使和印尼央行行长见证中印尼双方签署谅解备忘录。印尼驻华大使馆供图

为了推广印度尼西亚文化及传统纺织面料（巴蒂克Batik），当晚还举办了“北京印度尼西亚之夜”。来自中国和印尼及其他国家的企业家、学者、官员及推进中印尼人文交流的自媒体人士共200多人参加了此次晚宴。周浩黎在致辞中表示：“这是疫情后首次在中国举办的印度尼西亚之夜。此次印度尼西亚之夜将展示印度尼西亚丰富多彩的文化、音乐、传统舞蹈和咖啡及印度尼西亚群岛的传统纺织面料”。

中印尼人士展示印尼传统服饰。印尼驻华大使馆供图

借此机会，印度尼西亚央行行长还向印尼驻华大使夫妇、印尼驻广州总领事、中国东盟中心秘书长等十六名为促进印度尼西亚与中国关系做出贡献的人士赠送了印度尼西亚传统服饰以示感谢。

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