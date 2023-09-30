“海上生明月·天涯共此时”中秋文艺晚会现场。苏发努冯大学孔子学院供图

人民网曼谷9月30日电 （记者孙广勇）万象消息：9月29日，正值中国传统文化节日——中秋节。在中国驻琅勃拉邦总领事馆的指导下，由老挝苏发努冯大学孔子学院主办，琅勃拉邦中国商会、中国电建南欧江流域发电公司承办的，第二届中文歌曲唱响全城展演暨“海上生明月·天涯共此时”中秋文艺晚会在老挝琅勃拉邦成功举行。

中国驻琅勃拉邦总领事馆总领事张社平、琅勃拉邦省副省长本倰·玛尼冯、苏发努冯大学校长维拉·阿诺拉、苏发努冯大学孔子学院中方院长宋旻英、中国电建南欧江流域公司总经理宋会红、琅勃拉邦中国商会会长唐金兵及琅勃拉邦省各政府部门厅局主要负责人，苏发努冯大学各部门、学院主要负责人，海外华人华侨、中资单位、当地市民近千人参加了活动。

中国驻琅勃拉邦总领事馆总领事张社平在致辞中表示，近年来，中老关系发展势头强劲，“一带一路”倡议同老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接合作取得瞩目成就，中老命运共同体建设不断走深走实，给两国人民带来实实在在的福祉。衷心期待旅居老北六省的中国同胞侨胞更加团结一心，为中老友好合作关系与两国共同发展作出更大贡献。

琅勃拉邦省副省长本倰·玛尼冯在致辞中表示，近年来，中老两国的交流与合作不断深化，双方在政治、经济、文化等领域开展了广泛而深入的合作。本次活动夯实了两党两国的团结和全面合作关系，促进了中老两国命运共同体关系深入发展，扩大了中老两国人民人文交往，增强了中老两国传统友谊，期望昆明理工大学苏发努冯大学孔子学院，未来继续组织这样有影响力的活动。

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