人民网墨西哥城9月29日电 （记者彭敏）9月29日，由中国驻墨西哥使馆、墨西哥中国文化中心、松林文化中心共同举办的“中墨共享一轮明月”中秋文化活动在墨西哥城举办。中国驻墨西哥大使张润偕夫人段妮燕出席活动并致辞，松林文化中心主任费尔南德斯、墨西哥中国文化中心主任罗君等千余人出席。

中国驻墨西哥大使张润在中秋文化活动上致辞。中国驻墨西哥使馆供图

张润大使偕夫人段妮燕与佛山舞狮团成员合影。人民网记者 彭敏摄

张润向来宾致以中秋和墨西哥玉米日“双节”问候，表示中墨同处一个星球，共享一轮明月，中方愿与墨各界携手，深化互信，拓展合作，加强交流，共建人类命运共同体。张润还邀请来宾关注、支持“2023墨西哥中国艺术季”等一系列中国文化活动。

佛山舞狮团的精彩表演获得现场观众的阵阵喝彩。人民网记者 彭敏摄

墨方代表积极评价中墨文化领域交流合作取得的成果。在场来宾共同参观“你好！中国”图片展、品尝中式月饼、观赏佛山舞狮团表演，并纷纷表达了共度中秋的愉悦之情。

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