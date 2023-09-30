人民网哈法亚9月29日电 （记者管克江）9月28日，中国石油（伊拉克）哈法亚公司在营地举办中秋国际美食节，来自中国、伊拉克、巴基斯坦、苏丹等9个国家的员工以及中方相关企业设立展台，展示各自美食和文化。中方展台有月饼、炸糕、麻花、钵钵鸡等传统美食，还开展了用中文写外文名、品茶等文化体验活动。中国石油（伊拉克）哈法亚公司总经理方甲中表示，公司员工来自33个不同国家和地区，举办中秋国际美食节促进了不同文化交流互通，增进了员工相互了解，增强了团队凝聚力。

一名伊拉克员工高兴地接过一把写有自己中文名字的扇子。 人民网记者 管克江摄

伊拉克籍员工拉亚表示，她为大家准备了丰富的伊拉当地美食，也品尝了不同国家的可口点心。伊拉克人经常说“一朵花不能独自开放”，正是有了那么多来自不同国家同事的共同努力，生活才越来越好。苏丹籍员工埃曼表示，非洲有句谚语“独行快，众行远”。他在中企已经工作了十多年，中企为当地经济社会发展作出的努力令人钦佩。

大家在品尝伊拉克咖啡。人民网记者 管克江摄

大家在分享美食。人民网记者 管克江摄

部分与会者合影。中石油（伊拉克）哈法亚公司供图

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