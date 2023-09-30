人民网伦敦9月30日电 （记者周卓斌）“建筑当代中国”展览29日在英国皇家建筑师协会（RIBA）伦敦总部举行了开幕式及颁奖活动。该展览旨在向国际建筑界介绍中国优秀建筑师以及中国城市化进程的发展样貌。展览呈现11位中国著名建筑师的作品，包括王建国、孟建民、崔恺等3位中国工程院院士，刘家琨、孟凡浩、任力之等著名独立或学院派建筑师。展览将持续到10月29日。

展览通过模型、图像、视频和图纸，展示中国建筑师应对当今最紧迫挑战的创造性和多样化的方式，探讨城市更新、乡村复兴和环境改造等主题，让英国观众深入了解中国建筑师如何适应国家持续快速的转型。

观众观看展出作品。人民网记者 周卓斌摄

英国皇家建筑师协会首席执行官瓦莱丽·沃恩-迪克表示，中国建筑在相当长的历史中是世界建筑灵感的源泉，中国几千年的历史也不断在建筑领域涌现各式创新。英国皇家建筑师协会很荣幸有机会展示近些年来中国建筑领域的最新发展。此次展览呈现了过去30年间中国的建筑实践，观众可以从中感受到中国在经济、社会和文化发展方面前所未有的变化。英国皇家建筑师协会将继续致力于与中国建筑界的对话交流，相信两国建筑界已结成的友谊将继续加深，并在未来不断收获积极和创新的成果。

中国驻英国使馆文化公参李立言表示，去年中国提出全球文明倡议，强调中方愿意同国际社会一道，努力开创世界各国人文交流、文化交融、民心相通新局面，让世界文明百花园姹紫嫣红、生机盎然。40多年来，中国的改革开放在推进城市化方面取得了巨大成就，建筑能力也有了长足发展。中国建筑师秉持创新、可持续和以人为本的设计理念，贡献了众多杰出建筑作品。此次展览及后续学术交流活动有利于中英两国文化交流互鉴和务实合作。

参展中国建筑师代表，中国工程院院士、深圳市建筑设计研究总院总建筑师孟建民表示，此次展示的作品是当代中国建筑的缩影，每件作品都闪耀着中国建筑师的创造力、创新力和奉献精神。感谢英国皇家建筑师协会提供这样的一个思想和创造力交流的平台，中国的优秀建筑师可以向各国各国建筑师分享观点和见解。

展览吸引了大批英国皇家建筑师协会会员、建筑师、建筑专业在校生参与。活动期间，中英嘉宾还围绕“国际文化交流力量”进行专题讨论，畅谈中英在建筑领域以及更广泛的文化界对话沟通的重要性。

中英嘉宾开展专题讨论。人民网记者 周卓斌摄

特邀策展人、东南大学教授李华表示，中国建筑实践在过去的30年经历了前所未有的发展。其转变既与国际同行的交流密切相关，也植根于中国建筑自身的演进脉络和中国建筑特定的生产条件，以及基于这一脉络和条件下对当代各种建筑问题的回应。

该展览是英国皇家建筑师协会“中国百位杰出建筑师计划”的一部分。该计划于2020年启动，旨在向世界展示中国建筑人才，加强中英建筑师间的沟通交流。

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