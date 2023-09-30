人民网科伦坡9月29日电 （记者白元琪、杨一）9月28日晚，中国驻斯里兰卡使馆隆重举办国庆招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立74周年。中国驻斯里兰卡大使戚振宏偕全体馆员出席并致辞。斯里兰卡总理古纳瓦德纳等斯里兰卡政要及各界友好人士，外国驻斯使节及武官，中资企业、华侨华人、留学生、援斯农业专家组等约1000人出席招待会。

中国驻斯里兰卡大使戚振宏致辞。中国驻斯里兰卡使馆供图

招待会在两国儿童稚嫩清亮的中斯国歌声中拉开序幕，新中国国家形象片《PRC》及中斯关系最新发展成果视频引来全场热烈掌声。

戚振宏在致辞中表示，74年来，中国共产党团结带领全国人民奋发图强，取得了历史性成就、发生了历史性变革。今日中国已踏上以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴的新征程。今年是“一带一路”倡议提出十周年。十年来，中斯共建 “一带一路”取得了科伦坡机场高速、南部高速、科伦坡国际集装箱码头以及汉班托塔港、科伦坡港口城等一系列重大成果，为斯里兰卡人民带来实实在在福祉和无限发展机遇。

戚振宏强调，中斯两国始终是互尊互信的好邻居、互惠互利的好伙伴、互帮互助的好朋友。中方对斯里兰卡友好政策面向斯里兰卡所有党派和全体人民，保持连续性和稳定性。中方将继续坚定支持斯里兰卡走符合自身国情的发展道路，支持斯里兰卡摆脱“贫困陷阱”和“不发展陷阱”，支持斯里兰卡维护独立、主权、领土完整和民族尊严。

斯里兰卡港口、航运与航空部长德席尔瓦代表正在外访的维克拉马辛哈总统出席招待会，向中华人民共和国成立74周年致以最诚挚的祝福。

德席尔瓦表示，74年来，一代代中国领导人带领中国人民取得了辉煌成就，特别是改革开放以来经济和科技发展日新月异，创造了世界奇迹，斯里兰卡作为中国的老朋友为此感到十分骄傲和自豪。斯中友谊源远流长，海上丝绸之路把两国紧密联系在一起。斯里兰卡坚定奉行一个中国原则，衷心感谢中方在国际多边场合为斯里兰卡仗义执言。

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