人民网墨西哥城9月28日电 （记者彭敏）当地时间9月28日，中国驻墨西哥使馆举办庆祝中华人民共和国成立74周年招待会。墨西哥众议长格拉、尤卡坦州州长维拉、外长代表冈萨雷斯司长、空军司令埃尔南德斯上将以及墨政府、议会、政党、地方、军警、企业、教育、智库、媒体等各界代表，驻墨使节，中资机构、华侨华人、孔子学院和留学生代表等共约700人出席。

中国驻墨西哥大使张润致辞。人民网记者 彭敏摄

中墨嘉宾唱两国国歌。人民网记者 彭敏摄

招待会在热烈隆重的氛围中举行。中墨嘉宾唱两国国歌。中国驻墨西哥大使张润在招待会上致辞。他指出，74年来，在中国共产党坚强领导下，中国人民勠力同心，如期实现全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标，正以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国的成功不是从天上掉下来的，而是一步一个脚印闯出来的。中国的发展三条“密码”便是坚持独立自主、坚持改革开放、坚持胸怀天下。

张润表示，今年是中墨建立全面战略伙伴关系10周年。中方高度重视墨西哥在国际和地区事务中的地位和作用，中墨同处关键的发展阶段。在两国元首共同引领下，中墨关系战略性、全面性、互利性更加突出。他表示，希望两国继续深化政治互信，坚持合作共赢，传承中墨友好，不断充实中墨全面战略伙伴关系的内涵。

墨方嘉宾在发言中热烈祝贺中华人民共和国成立74周年，盛赞中国取得的巨大发展成就和作出的国际贡献，肯定中墨全面战略伙伴关系取得累累硕果，强调共建“一带一路”倡议惠及全球各国，表示墨西哥应学习借鉴中国的治国理政成功经验，相信中国将为世界经济复苏注入更多正能量。

招待会现场摆放的《习近平谈治国理政》等书籍、画册宣传品引得嘉宾驻足观看。来自佛山的舞龙舞狮团队的精湛表演赢得了中外嘉宾的热烈掌声。嘉宾们纷纷试乘中国新能源汽车，体验中国智能家电，观看中国文化和旅游部推出的中国入境游全球统一品牌“你好！中国”图片展。伴随着艺术家献上的中国传统歌曲，嘉宾一边品尝中国美食，一边畅谈友好情谊，共同祝福两国关系美好未来，将招待会的氛围推向了高潮。

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