人民网阿布贾9月29日电 （记者姜宣）28日，中国驻尼日利亚使馆举办招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立74周年。中国驻尼日利亚大使崔建春及尼日利亚众议院副议长卡鲁出席并致辞，中国驻拉各斯总领馆总领事严宇清参加。尼日利亚总统府、政府部门、参议院、众议院、地方州及政党、智库、媒体等政要、官员、学者和各界友好人士，各国驻尼使节及在尼中资机构、企业负责人和侨胞等约600人参加招待会。

崔建春指出，今年是习近平主席首访非洲十周年，提出构建人类命运共同体理念及真实亲诚对非政策理念十周年，也是提出“一带一路”倡议十周年。52个非洲国家和非盟委员会已同中方签署“一带一路”合作文件，中非合作取得丰硕成果。习近平主席在金砖峰会中非领导人对话会上宣布发起“支持非洲工业化倡议”，实施“中国助力非洲农业现代化计划”和“中非人才培养合作计划”，为构建新时代中非命运共同体增添了新内涵。

崔建春强调，中尼1971年建交特别是2005年建立战略伙伴关系以来，两国务实合作一直走在非洲各国前列。尼日利亚已成为中国在非第一大承包工程市场、第二大贸易伙伴和主要投资目的地国。中尼5GIST成长发展进步战略、“共享中国和文化，同奏尼中合乐章”倡议和“政党—企业—政府”（PEG）合作新模式持续推动两国全方位合作。中方愿以举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛及中非合作论坛为契机，与尼方共同推进中尼5GIST成长发展进步战略，进一步推动两国务实合作，谱写奏响新时代中尼“和合”新乐章。

卡鲁致辞祝贺中华人民共和国成立74周年，表示中尼始终保持友好关系，中国是尼日利亚坚定的合作伙伴，两国在基础设施建设、贸易促进、技术交流和文化交流等各领域合作成果丰硕，极大促进了尼社会发展和经济繁荣稳定，为尼创造就业机会，推动产业发展，增进人民福祉。中国积极倡导多边主义、和平与可持续发展，始终致力于建设更加美好的世界，为全球治理发挥重要作用。祝愿中尼友谊历久弥新，为两国民众创造更多机遇和实惠，为实现世界和平与繁荣的共同目标做出更多贡献。

招待会现场播放由中尼媒体工作者共同制作反映两国各领域伟大合作成果的“中尼和文化合乐章”纪录片，赢得漫长掌声，来宾纷纷赞扬中尼友谊走过的不平凡历程。现场陈列的展现中国经济发展成就和中尼务实合作成果的系列主题展板、滚动播放的中国省区市宣传片和整齐摆放的治国理政、脱贫攻坚、中非合作等主题宣传品及工艺品广获好评。

专程来尼的中国四川交响乐团和尼日利亚艺术家们一道联合演出，载歌载舞，共同奏响“共享中国和文化，同奏尼中合乐章”的“和合乐章”，受到来宾交口称赞。

招待会现场悬挂中国结、红灯笼，中华传统美食区供应各种中国特色小吃。中尼各界人士友好交流、共赏表演、共享美食，现场洋溢着热烈的节日喜庆气氛。尼方嘉宾纷纷祝贺新中国成立74周年，赞叹中国伟大发展成就及中尼合作累累硕果，感谢中国对尼经济社会发展做出的重要贡献。在尼同胞为伟大祖国繁荣昌盛感到由衷自豪，更加坚定了为中华民族伟大复兴及中尼友好贡献力量的决心和信心。

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