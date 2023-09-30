人民网巴西利亚9月28日电 （记者邵世均）当地时间9月27日，中国驻巴西大使祝青桥夫妇在巴西利亚纪念中心举行庆祝中华人民共和国成立74周年招待会。巴西总统府机构安全部长马科斯、副外长萨博亚、文化部常务副部长多斯桑托斯、社会发展部常务副部长阿尔梅达、教育部副部长费雷拉、公共管理创新部副部长莱昂内尔、众议院巴中友好小组主席阿尔梅达等联邦政府、国会、政党、军警、地方、智库、高校、媒体代表及驻巴外交使团、在巴中资机构、华侨华人、留学生代表等约400人出席。

祝青桥在致辞中表示，中华人民共和国成立74年来的发展史是中国共产党团结带领中国人民自力更生、发愤图强的奋斗史，是国家从封闭落后迈向开放进步、从积贫积弱迈向繁荣富强的跨越史。中国式现代化的成功实践，拓展了发展中国家走向现代化的路径选择，为世界和平繁荣和人类发展进步贡献了中国智慧。

祝青桥表示，在习近平主席和卢拉总统战略引领下，新时代的中巴关系正在开辟新未来。双方政治互信更巩固、发展合力更强劲、多边协作更密切、友好根基更坚实。当今世界正经历百年未有之大变局，中巴正沿着自主选择的道路走向繁荣振兴，两国战略利益契合、互为发展机遇、合作前景广阔。明年，中巴将迎来建交50周年。站在新的历史起点上，中方愿同巴方在两国元首战略引领下，共创新时代中巴关系的美好未来。

萨博亚热烈祝贺中华人民共和国成立74周年来取得的辉煌成就，高度评价巴中关系发展结出的累累硕果。萨博亚表示，建交近半个世纪以来，巴中始终坚持友好合作、相互尊重，已建立稳固、成熟、制度化和多维度的双边关系。当前，巴中高层交往频密，政治互信不断加深。今年4月卢拉总统访华期间，两国元首就深化巴中全方位合作达成重要共识。巴中合作正朝着高附加值、高科技含量方向拓展，航空航天、信息技术、同步光源等成为合作新亮点。巴方愿以明年庆祝两国建交50周年为契机，同中方加强战略对接，拓展互利合作，推动巴中全面战略伙伴关系不断取得新进展。

巴西各界来宾共同庆祝新中国成立74周年，盛赞中国在维护世界和平稳定、促进全球经济复苏、捍卫多边主义等方面发挥的重要作用。各方热议中巴关系良好发展势头，畅谈对两国合作发展前景的热切期待。

招待会播放了介绍中国经济社会发展成就的宣传片，中国中央歌剧院交响乐团小提琴首席杜玄精彩演奏《我爱你中国》《伊帕内玛女孩》等中巴名曲，赢得观众持久掌声。

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