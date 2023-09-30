人民网莫斯科9月29日电 （记者隋鑫、肖新新）9月28日，中国驻俄罗斯大使馆举办庆祝中华人民共和国成立74周年暨中俄建交74周年招待会。中国驻俄罗斯大使张汉晖、俄国家杜马（议会下院）第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫出席并致辞。

俄罗斯政府官员、主要政党、大型企业、主流媒体、高校智库、文化机构、民间团体代表，70多个国家和国际组织驻俄使节等各界人士；在俄访问的西藏自治区人民政府副主席徐志涛，在俄华人华侨、留学生、中资企业代表等1800余人出席招待会。

中国驻俄罗斯大使张汉晖致辞。中国驻俄罗斯大使馆供图

张汉晖说，当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。国际局势越是风云变幻，中俄越要坚定全面战略协作，以中俄合作的正面效应和利好效应，助力两国实现同步发展、共同振兴的伟大目标，推动实现世界多极化和国际关系民主化的伟大愿景，为变乱交织的世界注入更多稳定性和确定性。

俄罗斯国家杜马第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫表示，当前俄中关系处于前所未有的高水平，不仅有益于两国人民，也有利于全世界。

俄罗斯国家杜马第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫致辞。中国驻俄罗斯大使馆供图

西藏艺术团、广东永宁龙狮武术团分别以独特的藏族迎宾仪式和极富地方特色的舞狮表演欢迎各界嘉宾。藏族鼓舞《卓》、牧区传统舞蹈《班戈谐钦》、醒狮表演《群狮起舞贺升平》、唢呐独奏《打枣》、歌曲《莫斯科郊外的晚上》《走进新时代》等节目赢得来宾阵阵掌声。

招待会历时3个多小时，现场气氛热烈友好、庄重喜庆。与会嘉宾热烈祝贺中华人民共和国成立74周年和中俄建交74周年，盛赞新中国74年伟大发展成就，充分肯定中国为维护国际和平所作贡献，期待中俄新时代全面战略协作伙伴关系不断取得新发展。

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