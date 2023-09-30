人民网基辅9月28日电 （记者谭武军）9月28日，中国驻乌克兰大使馆在基辅隆重举行庆祝中华人民共和国成立74周年招待会。中国驻乌克兰大使范先荣，乌克兰副总理韦列修克、总统办公厅副主任热夫科瓦、农业部长索尔斯基、青年体育部部长兼乌克兰奥委会主席古泽特、外交部第一副部长贾巴罗娃、内阁部国务秘书亚涅马、能源部副部长萨法罗夫、基辅市市长克里奇科、基辅州州长鲁斯兰、法斯提夫市市长涅佳茹克、卡拉申斯斯基区区长波尔哈缅科，乌议会及各界代表、各国驻乌使节，在乌中资企业和华人华侨代表等近300人出席。

招待会奏响中乌两国国歌，中国驻乌克兰大使范先荣和乌外交部第一副部长贾巴罗娃先后致辞。

范先荣在致辞中指出，希望中乌两国友好合作不断扩大和深化，表示中国作为负责任的世界大国，将始终坚定地站在和平的一边、对话的一边、历史正确的一边，为推动乌危机早日政治解决努力发挥积极作用。

中国驻乌克兰大使范先荣致辞。中国驻乌克兰大使馆供图

乌克兰外交部第一副外长贾巴罗娃在致辞中代表乌克兰政府及来宾热烈祝贺中华人民共和国成立74周年，祝贺中国人民在国家建设、经济发展、国际合作等方面取得的重大成就，表示乌方愿与中方一道共同努力，推动两国友好合作关系不断发展，希望中方发挥积极作用，推动和平早日来临。

乌克兰外交部第一副外长贾巴罗娃致辞。中国驻乌克兰大使馆供图

与会的中国同胞们表示，能够在乌危机形势下参加庆祝祖国生日的招待会，感到十分激动和温暖。招待会期间，与会嘉宾纷纷热烈祝贺中华人民共和国成立74周年。使馆还专门向来宾推介、分发刚刚发布的《携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动》白皮书，受到来宾欢迎。

在《茉莉花》、《喜洋洋》、《彩云追月》等美妙的中国传统音乐中，招待会始终洋溢着友好的气氛。

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