人民网里约热内卢9月26日电 （记者陈一鸣、时元皓）当地时间9月26日，中国驻累西腓总领事馆举办庆祝中华人民共和国成立74周年招待会，中国驻累西腓代总领事王可致辞。巴西伯南布哥州州长代表、副州长克劳斯，伯南布哥州议会代表、州议会外事委员会主席卡布拉尔，伯南布哥州州长特别顾问奥兰达，巴西外交部驻东北部地区办公室代表梅代罗斯，巴西共产党中央委员西凯拉等领区政府、经贸、文教、外国驻累领团、华侨华人、中资机构、孔子学院、媒体等各界人士100多人出席。

在中国驻累西腓总领事馆庆祝中华人民共和国成立74周年招待会上，中国驻累西腓代总领事王可致辞。中国驻累西腓总领馆供图

王可在致辞中表示，74年来，中国共产党团结带领中国人民砥砺奋斗，创造了经济快速发展和社会长期稳定的奇迹，并正以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国始终高举和平、发展、合作、共赢旗帜，致力于推动构建人类命运共同体。当前，世界聚焦中巴合作，期待两国为世界发展注入新动力。明年两国将迎来建交50周年，中巴全面战略伙伴关系也将步入发展新阶段。总领馆愿与领区各界一道，密切友好交流，深化务实合作，不断造福中巴两国和两国人民。

当地时间9月26日，中国驻累西腓总领事馆举办庆祝中华人民共和国成立74周年招待会。中国驻累西腓总领馆供图

巴西伯南布哥州州长代表、副州长克劳斯在招待会上致辞。中国驻累西腓总领馆供图

克劳斯祝贺中华人民共和国成立74周年，并表示巴中互为全面战略伙伴，两国关系已成为南南合作的典范。在中国驻累西腓总领馆推动下，伯南布哥州同中国在可持续发展、人文交流等领域合作成果丰硕。伯南布哥州政府愿继续同中国保持密切关系，助力两国关系发展，共享美好未来。

伯南布哥州议会代表、州议会外事委员会主席卡布拉尔在招待会上致辞。中国驻累西腓总领馆供图

卡布拉尔用中文向大家致以问候，表示中国历史悠久、文明璀璨，包括伯南布哥州在内的巴西东北部地区重视对华关系，不断通过地方交往深化务实合作，借助中文教育和文化活动增进相知共识。伯南布哥州议会愿继续夯实对华各领域交流合作，造福两国和两国人民。

招待会气氛热烈，伯南布哥大学孔子学院巴西学员表演了精心准备的中国传统舞蹈。中国驻累西腓总领馆供图

招待会现场气氛热烈，伯南布哥大学孔子学院巴西学员表演了精心准备的中国传统舞蹈。参加招待会的嘉宾纷纷祝福中国国庆，积极评价中国发展建设成就。

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