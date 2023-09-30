“8.20国际硒友日”倡议启动仪式。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷9月29日电 （记者孙广勇）9月24日—28日，“第七届国际硒与环境和人体健康会议”在泰国曼谷举行，其中作为中国代表方的国家富硒农产品加工技术研发专业中心，以及中心共建单位恩施德源集团在此次会议上备受全球关注。

会议期间，来自国硒中心、武汉轻工大学、长江大学等专家先后致辞，恩施德源集团作最新的植物硒科研成果汇报，相关内容得到各界高度评价。中国农业农村部国家富硒农产品加工技术研发专业中心专家赴中国科学院曼谷创新合作中心进行交流，双方将加强在富硒领域的科技合作，共同推动农产品的质量和营养价值提升，助力国际硒产业创新发展。

此次会议上，为纪念伟大的瑞典科学家、硒元素的发现者贝采利乌斯，促进国际硒科研、硒产业、硒科普友好交流，国家富硒农产品加工技术研发专业中心联合世界华人协会、世界中医药学会联合会扶阳专业委员会、恩施德源集团等全球科研组织，开展主题为“硒友的世界·健康的世界暨致敬贝采利乌斯——国际硒友日全球倡议启动仪式”活动。

启动仪式上，泰国公共卫生部、中国科学院曼谷创新合作中心等各界专家，共同以硒元素发现者贝采利乌斯的诞辰日（8月20日），倡议设立“国际硒友日”。该倡议得到国际硒学会、泰国科学院、巴西学界等各国专家的大力支持与参与。

活动现场，国家富硒农产品加工技术研发专业中心主任程水源致辞，分享了硒元素的发现与蜕变、硒的应用与硒产业发展等先进理念和观点，并代表活动发起方倡议设立“8.20国际硒友日”。

世界华人协会、世界中医药学会联合会扶阳专业委员会、恩施德源集团、泰国公共卫生部代表发表致辞并参与倡议。与会代表阐述了硒元素对于全人类健康安全的重要性，对中国科学家在全球硒产业的贡献给予高度评价。

在全球倡议启动仪式现场，与会嘉宾点燃”硒望火炬“，共同启动“8.20国际硒友日”倡议。此次全球倡议活动在国际社会引起广泛关注，来自世界各国的硒领域专家、硒产业代表纷纷加入到倡议行动中，共同推动全球硒产业创新发展和人类健康事业，营造更加和平友好、开放融合的国际硒产业发展新未来。

(责编：曹欣悦、张悦)