人民网东京9月29日电 （朱玥颖 孙璐 许可）28日，庆祝中华人民共和国成立74周年暨中日和平友好条约缔结45周年招待会在东京举行。中国驻日本大使吴江浩偕夫人丁玥、日本前首相福田康夫、鸠山由纪夫，日中友好议员联盟会长二阶俊博，外务大臣政务官穗坂泰、外务审议官船越健裕等日本政府代表，公明党党首山口那津男、日本共产党委员长志位和夫、社民党党首福岛瑞穗，众议院副议长海江田万里、参议院副议长长浜博行等50多名日本国会议员，日本经济团体联合会会长十仓雅和、日中协会会长野田毅、山梨县知事长崎幸太郎等经济界、文化界、友好团体、地方政府和媒体智库知名人士，多国驻日使节及在日华侨华人、中资机构、留学生代表等1400余人出席。

中国驻日本大使吴江浩发表致辞。人民网 许可摄

吴江浩在致辞中表示，74年来，中国共产党团结带领中国人民，踔厉奋发，勇毅前行，创造了经济快速发展和社会长期稳定奇迹，取得了举世瞩目的发展成就。在以习近平同志为核心的党中央领导下，中国特色社会主义进入新时代，全面建设社会主义现代化国家开启新征程。我们将以中共二十大精神为指引，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，为世界发展繁荣提供新机遇，做出新贡献。我们将持续推进高质量发展，坚定不移深化改革开放，矢志不渝推动构建人类命运共同体。

吴江浩指出，今年对中日两国是一个值得纪念的重要年份，我们迎来了中日和平友好条约缔结45周年的历史节点。45年后的今天，中日关系面临复杂严峻形势，既有改善发展的机遇，也存在各种新老问题。百年变局之下，着眼地区和世界的和平、稳定和发展，着眼两国人民的长远根本利益，希望双方以纪念缔约45周年为契机，重温条约精神，恪守条约义务，按照中日四个政治文件确定的原则，以两国领导人重要共识为指引，积累政治互信，推进互利合作，深化民心相通，妥处矛盾分歧，努力构建契合新时代要求的中日关系。

日本前首相福田康夫发表致辞。人民网 许可摄

日本前首相福田康夫在致辞中表示，中华人民共和国成立74周年和日中和平友好条约缔结45周年都是值得隆重庆祝的重要节点。新中国成立以来，中国经济社会发展取得举世瞩目的伟大成就，成为名副其实的经济大国。我深感中国未来将持续保持强劲势头，不断实现更高质量、更高水平发展。

日中友好议员联盟会长二阶俊博发表致辞。人民网 许可摄

日中友好议员联盟会长二阶俊博表示，45年前两国老一辈政治家秉持战略远见和巨大勇气，签订和平友好条约，有力维护了两国、地区乃至世界和平稳定。日中有悠久的友好交往历史，也难免在一些问题上存在矛盾分歧。希望双方着眼未来，展现智慧，共同推动两国关系不断向前发展。

公明党党首山口那津男发表致辞。人民网 许可摄

公明党党首山口那津男表示，74年来中国发生翻天覆地变化，各项事业蒸蒸日上。周恩来总理晚年曾向公明党创始人池田大作先生提出日中和平友好的殷切期许，此后福田赳夫前首相同中方共同缔结了和平友好条约。希望双方再次确认条约初心，推动和平友好合作精神代代相传。

日本外务大臣政务官穗坂泰发表致辞。人民网 许可摄

日本外务大臣政务官穗坂泰表示，日中和平友好条约第一条明确“日中双方应在和平共处五项原则基础上发展两国间持久的和平友好关系”。当前两国关系蕴含巨大潜力，也存在诸多课题。双方应落实两国领导人重要共识，推动建设性稳定的日中关系不断向前发展。

日本经济团体联合会会长十仓雅和发表致辞。人民网 许可摄

日本经济团体联合会会长十仓雅和表示，今年是中国改革开放45周年，45年来日本经济界积极开展对华投资，有力促进了日中两国乃至地区和世界经济发展。经团联一贯将日中关系视为最重要的双边关系之一，将继续致力于两国务实交流与合作。

日中协会会长野田毅致祝酒辞。人民网 许可摄

日中协会会长野田毅表示，中华人民共和国成立以来取得举世瞩目发展成就，对此表示衷心祝贺。希望日中双方本着实事求是精神，立足现实妥善处理分歧，扩大交流合作，共同为地区和世界发展做出积极努力。

28日，庆祝中华人民共和国成立74周年暨中日和平友好条约缔结45周年招待会在东京举行。人民网 许可摄

与会嘉宾纷纷祝贺中华人民共和国成立74周年，表示中国经济社会发展取得巨大成就，为地区和世界繁荣稳定发挥着越来越重要作用，期待两国以缔约45周年为契机，持续加强交流合作，不断改善国民感情，推动两国关系改善发展。

招待会现场设置了中国式现代化专题图片展，全方位展示新时代中国发展成就，宣介人类命运共同体理念，吸引嘉宾驻足观看。

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