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2023年度“中国大使奖学金”颁奖仪式在杜尚别成功举办 

2023年09月30日11:48 | 来源：人民网-国际频道
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人民网杜尚别9月28日电 （记者李强）2023年9月26日，中国驻塔吉克斯坦大使吉树民在塔吉克斯坦国立大学孔子学院出席使馆2023年度“中国大使奖学金”颁奖仪式并致辞。塔吉克斯坦国立大学校长胡什瓦赫特佐达，塔吉克斯坦教育与科学部、外交部主管官员及有关学校领导和师生代表等100余人参加。

图为吉树民大使致辞。中国驻塔吉克斯坦使馆供图

图为吉树民大使致辞。中国驻塔吉克斯坦使馆供图

吉树民向获得“中国大使奖学金”的20位塔方优秀学子表示热烈祝贺并指出，中塔两国领导人高度重视教育合作，习近平主席同拉赫蒙总统今年5月在西安会晤期间，就人文交流达成广泛共识，一致同意加强中塔教育交流与合作。“中国大使奖学金”项目是促进中塔教育合作的重要举措，旨在为热爱汉语和中国文化的优秀学子提供支持，传承和弘扬中塔传统友谊。吉大使勉励广大学子再接再厉，掌握更多知识和本领，努力做中塔友好合作的使者。

胡什瓦合赫特佐达校长高度评价塔中教育合作，感谢中方长期以来对塔教育事业的大力支持，希望获奖学生继续努力学习中文和中国文化，为增进中塔人民世代友好、推动两国关系发展作出自己的贡献。

获奖学生代表发表获奖感言，讲述了同中国和汉语结缘的历程，分享了学习汉语给他们带来的乐趣。学生们表示，将奋发努力、刻苦学习，以出色成绩回馈各界的支持与鼓励。

活动期间，孔子学院学生表演了自编自导的节目，观看了介绍中国式现代化的视频短片。

中国驻塔吉克斯坦大使馆2023年度“中国大使奖学金”经过多轮筛选、审核，最终授予来自塔6所高校和4所中学的20名学生。

(责编：曹欣悦、张悦)

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