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中国驻吉尔吉斯斯坦使馆举行庆祝中华人民共和国成立74周年招待会

2023年09月30日11:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网杜尚别9月28日电 （记者李强）9月26日，中国驻吉尔吉斯斯坦使馆隆重举行庆祝中华人民共和国成立74周年招待会，中国驻吉尔吉斯斯坦大使杜德文邀请吉尔吉斯共和国最高法院院长、安全会议秘书、各部部长、比什凯克市长、各界友好人士、各国驻吉使节及在吉华侨华人、中资企业、孔子学院和留学生代表等近800人出席。

中国驻吉尔吉斯斯坦大使杜德文致辞。中国驻吉尔吉斯斯坦使馆供图

中国驻吉尔吉斯斯坦大使杜德文致辞。中国驻吉尔吉斯斯坦使馆供图

杜德文在致辞中全面介绍新中国成立74年特别是新时代以来中国经济社会发展及共建“一带一路”等领域取得的巨大成就，高度评价中吉关系，表示中方愿与吉方携手推进高质量共建“一带一路”，推动构建中吉命运共同体。

吉尔吉斯共和国总理阿·扎帕罗夫在贺信中表示，当前吉中关系和共建“一带一路”等各领域合作成果丰硕，吉方愿同中方一道，推动吉中友好合作不断迈上新台阶。

活动气氛友好热烈，吉尔吉斯共和国国家交响乐团现场演奏多首中国经典乐曲。

活动现场。中国驻吉尔吉斯斯坦使馆供图

活动现场。中国驻吉尔吉斯斯坦使馆供图

(责编：曹欣悦、张悦)

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