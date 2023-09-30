人民网柏林9月28日电 （记者刘仲华、张慧中）中国驻德国大使吴恳9月28日在柏林举行招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立74周年。德前总统克勒夫妇、多位联邦议员等政治、经济、文化各领域代表及各界友人、主流媒体负责人、外国驻德使节、在德中资机构、华侨华人、留学生代表等近400人出席。

中国驻德国大使吴恳在招待会上致辞。人民网记者 刘仲华摄

吴恳在致辞中回顾了新中国成立以来特别是改革开放45年来取得的辉煌成就。他表示，74年来，中国共产党带领中国各族人民艰苦奋斗、积极进取，以开放合作拥抱世界，走出了一条符合自身国情的中国特色社会主义发展道路，中国从一个积贫积弱的国家一跃成为世界第二大经济体和全球经济发展引擎。彻底摆脱绝对贫困、实现全面小康的千年梦想在我们这一代人手中得以实现。

吴恳着重介绍了今年以来中国经济整体呈现回升向好的良好态势，指出今年上半年中国经济同比增长5.5%，在世界主要经济体中名列前茅。世界银行、经合组织和国际货币基金组织均预计中国今年能够实现5%增长目标，对全球经济增长贡献将超过1/3。今天的中国拥有世界上最大和最具成长性的中等收入群体。在中国式现代化的发展道路上，中国始终从合作与伙伴角度看待德国和欧洲，也希望“伙伴”能继续成为欧洲和德国看待和发展对华关系的优先定位。中国发展不仅会为世界经济做出贡献，也会为德国和欧洲开启更多机会之窗。

吴恳强调，中德关系在过去50多年里取得长足发展，双方交流合作几乎覆盖所有领域，中国连续多年成为德国全球最大贸易伙伴。疫情3年让两国间交流与合作受到限制，也增加了彼此间隔阂与认知差异，双边关系亟需注入新动力。在当前这个充满全球挑战的时代，必须保持国际联系与合作，增进互信和交流，而非相互猜疑和对立。

吴恳表示，今年6月举行的中德政府磋商为全面重启两国各领域对话与合作打响发令枪。作为政府磋商重要成果，近日中德第四轮高级别安全对话在柏林成功举行，新一轮高级别财金对话举行在即，两国立法机构交流加快重启。我们也期待中德对话论坛能继续成为促进互信与合作的平台。今年以来，中国已陆续推出多项促进人员往来便利化措施，欢迎德国朋友们去中国走走看看。

吴恳指出，面对百年变局和“时代转折”，以及日益增多的全球性挑战，不能因害怕变化和竞争就迷失方向、壁垒高筑。不发展才是最大的不安全，不合作才是最大风险。希望欧洲在看待电动汽车和华为5G问题上展现更多开放和自信，中方也愿在互利共赢基础上继续深化同欧洲和德国合作。希望德国政府和社会继续以开放心态看待来自中国的学生和学者，在两国年轻一代心中播下更多友谊的种子。

整场活动气氛热烈友好。来宾们热烈祝贺中华人民共和国成立74周年，高度评价中国发展成就及中德关系取得的积极进展，纷纷取阅《习近平谈治国理政》等图书资料，期待中德友好合作不断深入发展。

招待会现场还首发播放了使馆制作的《共建“一带一路”十周年：互联互通，命运与共》主题微视频，与来宾共同庆祝“一带一路”倡议提出十周年。视频以生动语言、详实数据、手绘动画相辅相成，展示“一带一路”十年建设成就及“共商、共建、共享”理念，获得来宾好评。两国青年音乐家为来宾们现场演奏了《我和我的祖国》、贝多芬《C大调小提琴与大提琴二重奏》等多首中德知名曲目，赢得阵阵掌声。

青年音乐家为来宾们现场演奏《我和我的祖国》。人民网记者 刘仲华摄

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