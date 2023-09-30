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中国驻里约热内卢总领馆举行庆祝中华人民共和国成立74周年招待会

2023年09月30日10:58 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢9月28日电 （记者陈海琪、时元皓）当地时间9月27日晚，中国驻里约热内卢总领馆举行庆祝中华人民共和国成立74周年招待会。巴西外交部驻里约代表处丹尼埃尔大使、巴西海军陆战队司令卡洛斯中将、里约州议会议员路易斯·保罗等巴方政要，外国驻里约领事机构和国际组织代表，侨团、中资企业、中外媒体、汉语教师、留学生代表等400余人出席。

中国驻里约热内卢总领事田敏在招待会上致辞。田敏回顾了中华人民共和国成立74年来，中国共产党团结带领全国各族人民，接续奋斗、砥砺前行所取得的伟大成就。

田敏在招待会上致辞。中国驻里约热内卢总领馆供图

田敏在招待会上致辞。中国驻里约热内卢总领馆供图

田敏表示，在世界经济复苏步履艰难的背景下，中国经济持续回升向好，上半年国内生产总值同比增长5.5%，充分展现了中国经济的巨大韧性和潜力。面向未来，中国经济有信心、也有能力行稳致远，为世界经济发展作出新的贡献。

田敏指出，中巴建交近半个世纪以来，两国关系日臻成熟稳定，全局性和战略性影响持续提升，促进了两国各自发展繁荣，树立了发展中国家平等相待、合作共赢的典范，也为世界和平与发展作出了重要贡献。

招待会上，中外来宾共同观看华裔少年表演的《欢庆锣鼓》、巴西武术爱好者表演的少林功夫，参与里约天主教大学孔子学院组织的中国传统文化体验活动。中海油、中石油、中车长客、中医保、华为等中资企业展台也吸引众多来宾驻足观看。来宾们纷纷盛赞中国发展伟大成就和中巴友好交往成果，表示愿继续把握机遇，推动中巴全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

(责编：曹欣悦、张悦)

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