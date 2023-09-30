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中国驻希腊大使馆举办庆祝中华人民共和国成立74周年招待会

2023年09月30日10:11 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马9月27日电 （记者谢亚宏）中国驻希腊大使馆26日举办国庆招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立74周年。希腊前总统帕夫洛普洛斯、前总理帕潘德里欧、发展部长斯克雷卡斯、外交部副部长弗拉戈扬尼斯等官员，各界友好人士，多国驻希使节，以及在希中资机构、华侨华人、留学生代表等500余人出席。

招待会现场。中国驻希腊大使馆供图

招待会现场。中国驻希腊大使馆供图

中国驻希腊大使肖军正在致辞中就《携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动》白皮书、中国经济光明前景进行宣介，阐明中国在台湾问题上的立场，指出中方愿同希方继续加强发展战略对接，高质量共建“一带一路”，推动中希全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

中国驻希腊大使肖军正致辞。中国驻希腊大使馆供图

中国驻希腊大使肖军正致辞。中国驻希腊大使馆供图

弗拉戈扬尼斯代表希腊政府致辞，热烈祝贺中国国庆，高度评价希中关系和近年来两国互利合作成果，期待未来双方进一步提升在经贸、能源、旅游、农业、科技等领域务实合作。

招待会气氛友好热烈、喜庆欢乐。中外宾朋纷纷为中华人民共和国成立74周年送上最美好的祝福，共祝中希繁荣昌盛，中希关系蓬勃发展，中希人民友谊地久天长。

(责编：崔译戈、张悦)

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