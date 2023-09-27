姚铃 夏传信

9月25日，第十次中欧经贸高层对话在北京举行。这是中欧双方时隔三年首次面对面举行的高级别经贸对话会议，也是继中欧环境与气候高层对话、中欧数字领域高层对话之后的又一高层互动。对话达成了系列成果和共识，并为下一步合作指明了方向。

今年是中欧建立全面战略伙伴关系20周年，年初以来，双方高层互访、会晤频繁。在当前复杂国际形势下，这次对话有助于落实双方领导人达成的经贸领域重要共识，并为第二十四次中欧领导人会晤做好经贸准备工作，推动中欧经贸关系迈上新的台阶。

对话重点突出。围绕宏观经济政策协调、营商环境改善、贸易与投资关系、产业链供应链稳定、金融业双向开放等重点议题，中欧双方进行了坦诚、务实和富有成效的对话。议题既包括双方在双边经贸往来中各自的重点关注事项，同时也涉及两大经济体在全球层面的重要合作，包括加强宏观经济政策协调和维护多边贸易体制等。既有传统领域的对话，如农食品、化妆品、婴幼儿配方奶粉和医疗设备等的市场准入，也涉及碳边境调节机制、电动汽车、绿证交易、绿电交易以及绿色金融等新领域合作。

对话富有成效。对于一些存在摩擦的领域，如出口管制、供应链依赖等，中欧双方表达了努力相向而行的意愿，如同意建立出口管制领域对话机制，就中欧原材料供应链预警机制的建立保持沟通，这些举措有利于为消除彼此隔阂迈出实质性步伐。双方同意扩大和恢复有关中欧经贸合作的政府间对话，包括成立副部级的金融工作组、加强知识产权领域对话、重启中欧酒精饮料工作组、加强中欧世贸组织改革联合工作组的交流；双方还承诺保持双向开放，为对方企业提供公平、非歧视的营商环境。这些共识和成果有助于增强企业信心，同时为中欧经贸合作注入新的动力、拓展新的领域。

受全球经贸增长乏力影响，今年以来中欧经贸合作面临下行压力，但仍不乏亮点。据海关统计，2023年1-8月，中国与欧盟贸易额5291亿美元，同比下降7.8%；而据商务部统计，今年1-8月，法国、荷兰、德国等欧盟国家实际对华投资分别增长105.6%、25.3%和20.8%，显示较大潜力。值得关注的是，双方在本次对话中探讨加强绿色领域合作，这符合中欧彼此发展需要。在全球绿色转型的进程中，以邻为壑，无法解决各国绿色发展中面临的资源和技术瓶颈，中欧围绕清洁能源、绿色制造、可持续交通领域深化合作，将助力中欧经贸合作持续健康发展，为世界经济发展和应对气候变化带来更多稳定性和正能量。

（作者姚铃，商务部国际贸易经济合作研究院欧洲所所长；夏传信，商务部国际贸易经济合作研究院欧洲所博士）

(责编：崔译戈、常红)