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外交部领事保护中心提醒中秋、国庆假期出境中国游客注意旅行安全

2023年09月27日10:46 | 来源：新华社
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　　据外交部“领事直通车”微信公众号9月27日消息，中秋和国庆节日期间不少同胞选择出国旅游，为确保安全快乐出游，平安健康回家，外交部领事保护中心提醒大家注意以下事项：

　　一、做好行前准备

　　主动了解旅行目的地安全形势，避免前往高风险国家或近期发生过恐袭、骚乱、游行、示威的国家。提前查阅中国领事服务网、“领事直通车”和驻外使领馆网站，全面了解目的地国家和地区的旅游注意事项。稳妥选择出行线路和正规服务商，如跟团旅游，请选择信誉高、服务好的旅行社，积极考虑购买人身意外保险。尽量避免单人“自由行”，及时将旅游路线、规划及自身状况告诉家人。

　　二、文明守法出行

　　各国法律法规和文化习俗都不尽相同，请在旅途中注意依规守法，谨言慎行，切勿购买、携带违禁物品或从事违法犯罪活动。提前了解目的地风俗习惯、文化传统、宗教信仰和行为禁忌，举止得体，文明出游，展现中国游客良好形象。

　　三、重视交通安全

　　当前部分国家交通事故高发，涉中国游客的交通事故也时有发生。请详细了解目的地国家的道路条件、行车习惯和交通状况，严格遵守当地交通法规，乘车、驾车系好安全带，杜绝超速、酒驾、闯红灯、疲劳驾驶等危险行为。如乘坐旅游大巴时发现司机长时间疲劳驾驶、车速过快等情况，及时主动提醒。

　　四、稳妥规避风险

　　潜水、攀岩、蹦极、热气球等活动风险较高，近年来已发生数起中国游客因从事相关活动导致伤亡的事故，建议谨慎选择。如参与相关活动，请务必严格按照要求接受专业人员的培训和陪护。在天气恶劣、饮酒服药后或身体情况欠佳时切勿贸然外出活动。切勿前往未开发、缺乏安全保障的区域。景区、车站、商场等地通常盗抢案件高发，请注意妥善保管自身证件和财物，重要证件建议留存复印件和电子版备用。

　　五、防范流行疫病

　　请注意了解旅行目的地的传染病流行情况，密切关注当地公共卫生动态、防疫提醒和建议，及时掌握疫病防控知识，主动采取有效防范措施，尽量避免途经疫病严重地区或在当地长时间停留。如出现发热、头痛等症状，请及时就诊，切勿拖延。

　　六、理性处理纠纷

　　如与中介、旅行社、航空公司等机构发生纠纷，请理性维权，通过协商或法律途径解决，避免采取过激或不理智行为。如遇当地执法官员正常执法，应予以配合，接受检查时保持理性，如实回答问题。如认为对方出现侵权行为，可请其出示证件，记下其工作证和车牌信息，通过诉讼等途径维护自身权益。

　　七、牢记应急电话

　　掌握应急联系方式，如目的地报警、急救电话号码和驻外使领馆领事保护与协助电话。此外，外交部全球领事保护与服务应急热线 （+86-10-12308）将24小时为大家服务，守护大家的旅途安全！

(责编：赵欣悦、袁勃)

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