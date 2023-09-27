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巴西中资企业协会公益足球赛成功举办

2023年09月27日10:34 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢9月26日电 （记者陈一鸣、宋亦然）当地时间9月24日，“迎国庆，庆中秋——‘格力’杯巴西中资企业协会公益足球赛”于巴西圣保罗成功举办。本次赛事由巴西中资企业协会主办，中国驻巴西大使馆、中国驻圣保罗总领事馆支持，格力电器（巴西）有限公司承办。

中国驻巴西大使馆在贺信中表示：“值此中秋、国庆双节临近之际，组委会筹办公益足球赛，不仅有利于在巴中资企业增进交流、促进友谊、凝聚力量，也将向巴西社会展示中国企业积极向上、热心公益的风采和担当。”

参加比赛的中巴员工合影。格力电器（巴西）有限公司供图

图为参加比赛的中巴员工合影。格力电器（巴西）有限公司供图

来自30余家驻巴中资企业的12支参赛队伍、170余名球员参加了本次足球赛，总计入场人数约300人。比赛规模、参与人数均超过往届比赛。“本次活动是巴西中企协会成立以来，举办得规模最大、参赛人员最多、巴西当地雇员参加最为踊跃的足球赛事。”巴西中资企业协会秘书长、中国贸促会驻巴西代表处总代表郭英会表示。

图为捐赠仪式现场。格力电器（巴西）有限公司供图

图为捐赠仪式现场。格力电器（巴西）有限公司供图

本次足球赛不仅彰显了中资企业的精神面貌，还体现了中资企业对当地的人文关怀和责任担当。在承办单位的积极号召与联络下，各家中资企业踊跃参与，总计筹募食物篮数量高达3吨。募捐物资将全数捐给巴西当地慈善机构埃德米尔森慈善基金会，用于改善巴西当地贫困儿童、青年的生活条件。

(责编：曹欣悦、常红)

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