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中国驻阿根廷使馆举行中华人民共和国成立74周年招待会

2023年09月27日09:56 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布宜诺斯艾利斯9月26日电 （记者许放）9月26日，中国驻阿根廷使馆在首都布宜诺斯艾利斯举行中华人民共和国成立74周年暨王卫大使到任招待会。中国驻阿根廷新任大使王卫偕夫人薛冬宵、中国驻阿根廷使馆公使衔参赞孙怡、中国驻阿根廷使馆武官刘淼、中国驻阿根廷使馆经商参赞夏娣娅，阿根廷科技创新部部长菲尔姆斯、阿根廷中央银行行长佩塞、阿根廷副外长特塔曼蒂、阿根廷圣克鲁斯省省长阿莉西亚、阿根廷众议院阿中议员友好小组主席克莱里，阿根廷朝野主要政党代表、各界友好人士、在阿中资机构、华侨华人、孔子学院和留学生代表等500余人出席招待会。

图为中国驻阿根廷大使王卫致辞。人民网记者 许放摄

图为中国驻阿根廷大使王卫致辞。人民网记者 许放摄

王卫大使在招待会上致辞，首先回顾了中华人民共和国成立74年来特别是新时代10年来取得的非凡历史性成就和历史性变革，介绍了中国式现代化造福中国人民和促进世界共同发展的重大意义。

图为招待会现场演奏两国国歌。人民网记者 许放摄

图为招待会现场演奏两国国歌。人民网记者 许放摄

谈及中阿双边关系，王卫大使表示近年来在两国元首战略引领下，中阿全面战略伙伴关系保持强劲发展势头。中阿两国高层交往密切，政治互信加深，在涉及彼此核心利益问题上相互支持，两国各领域务实合作成果丰硕。2023年是习近平主席提出共建“一带一路”倡议10周年，也是阿根廷加入“一带一路”大家庭一周年，面向未来中方愿同阿方一道，秉持共商共建共享原则，弘扬开放、绿色、廉洁理念，高质量共建“一带一路”，实现更加包容、普惠、平衡的共同发展。

王卫大使向广大旅阿华侨华人表达敬意和感谢，表示中国驻阿使馆将继续践行“以人为本、外交为民”理念，努力提供更多力所能及的服务和帮助。

最后，王卫大使表示作为新任大使，将积极维护和推动中阿关系行稳致远，愿同阿根廷政府和社会各界携手努力，不断丰富中阿全面战略伙伴关系内涵，为两国人民创造更加美好的未来。

图为招待会现场中国传统乐器演奏和舞蹈展示。人民网记者 许放摄

图为招待会现场中国传统乐器演奏和舞蹈展示。人民网记者 许放摄

招待会现场播放了介绍中国发展成就的宣传片，进行了中国传统乐器演奏和舞蹈展示，与会来宾盛赞中华人民共和国成立74周年来取得的伟大成就，共同祝愿中国和阿根廷繁荣昌盛，中阿两国友谊与合作永续。（完）

(责编：曹欣悦、常红)

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