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中国代表呼吁早日查明“北溪”管道爆炸事件真相

2023年09月27日09:54 | 来源：新华社
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　　新华社联合国9月26日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽26日表示，在“北溪”管道爆炸事件上，国际社会，包括安理会应避免采取双重标准。中方希望早日查明事件真相、将肇事者绳之以法，希望秘书处提供更多有用信息、安理会继续对此事保持关注。

　　耿爽当日在安理会审议“北溪”管道问题时表示，9月26日是“北溪”管道发生爆炸一周年。自事件发生以来，国际社会始终高度关注，包括中国在内的许多安理会成员多次呼吁，要开展客观、公正、专业调查，尽早查明真相。令人遗憾的是，迄今为止围绕此事仍然没有一个明确权威的结论。

　　他说，“北溪”管道爆炸事关跨国基础设施安全，给全球能源供应、海域生态环境和航运安全带来负面影响。有关国家开展的国别调查，已经进行了相当长一段时间了，但迟迟没有结果。时间拖得越久，收集证据和查明真相就越难，外界的质疑和猜测就越多，调查结果的可信度就越低。中方希望有关国家增强紧迫感，积极回应国际社会关切，切实本着对地区安全和发展负责的态度，及时公布调查进展，并确保调查结果客观、公正、权威，经得起历史检验。

　　耿爽表示，俄罗斯是“北溪”管道爆炸事件的主要当事方之一，中方呼吁有关国家积极同俄罗斯沟通合作，而不是简单拒绝。任何企图将调查政治化的做法，只会令人产生怀疑，引发更多猜测。

(责编：崔越、刘叶婷)

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