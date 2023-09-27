人民网罗马9月26日电 （记者孔歌）由联合国粮农组织主办的首届全球畜牧业可持续转型大会25日在罗马举行。各国政府、研学机构、社会组织及私营部门代表出席开幕式。本次大会的目标是建立一个交流对话平台，共同探讨解决畜牧业发展中的难题，推动创新举措。

粮农组织总干事屈冬玉在开幕式中致辞表示，畜牧业是全球农业粮食体系的重要支柱，为数十亿人口提供基本营养和改善生计的重要手段。农业应向低投入、高产出发展方式转型，而提质增效是关键所在。畜牧业要牢固把握提质增效的发展方向，努力实现优化饲料转化率、减少饲料损失和浪费、提高营养物质利用率等目标，有助于降低生物多样性和水土等自然资源承受的压力，减少温室气体排放，减缓环境退化趋势。

本次大会举行了多场高级别圆桌会及全体会议，涵盖动物饲料和遗传育种、人类营养、自然资源管理、应对畜牧业温室气体排放等多学科领域议题。据悉，此次大会成果将提交农业委员会畜牧业分委员会第二届会议供进一步讨论。届时，粮农组织成员国将共同制定原则、优先事项和实施路径，并结合各国的具体情况推动畜牧业可持续转型。

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