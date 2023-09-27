《“一带一路”倡议提出十周年》纪念邮票

出品方供图

本报电 （李奕潼）日前，《“一带一路”倡议提出十周年》纪念邮票在京首发。

邮票是国家名片，素有“纸黄金”之称。本次发布的《“一带一路”倡议提出十周年》纪念邮票以黄蓝色为基调，采用图形化、符号化的元素进行平面设计，画面简洁有力、主题立意明确、视觉效果突出，兼具中国风格及国际性，体现出构建人类命运共同体的理念。邮票以红蓝色调变化为背景，让画面映衬在朝霞的色彩中，结合地球经纬线的抽象设计，寓意“一带一路”推动构建人类命运共同体的美好未来。

一花独放不是春，百花齐放春满园。邮票前景带着金色光感的数字“10”，由中国的牡丹花和“一带一路”共建国家人民熟悉的花卉所组成，表达热烈祥和的庆祝气氛；天空中衔着橄榄枝的“和平鸽”寓意共建“一带一路”倡议提出10周年以来，推动构建人类命运共同体的一系列中国倡议、中国主张枝繁叶茂。

邮票版面下方宏伟的金色桥梁，是由全国政协委员、民进中央开明画院副院长舒勇创作的雕塑作品《丝路金桥》。金桥由多国的国花组成，寓意着不同国家的人都与这座桥产生关联，是一座和平希望之桥。

桥是连接心灵的纽带。“‘丝路金桥’是国家与国家、民族与民族之间美好事物的连接，是中国在世界架起的友谊之桥。”在舒勇看来，好的艺术作品离不开时代语境，他想要创作出熔铸时代内涵、具有中国基因和世界意义的新时代艺术作品，打造让世界读懂中国的符号。

《丝路金桥》曾于2015年受邀参展意大利米兰世博会，并曾在“一带一路”国际合作高峰论坛、首届中非论坛北京峰会、首届亚洲文明对话大会等场合亮相，艺术化地表达了“合作桥”“连心桥”“友爱桥”的理念，以国际化的公共雕塑艺术语言将“一带一路”符号具象化，是一件具有典型中华优秀传统文化特征的国际化公共雕塑艺术作品。

(责编：贾文婷、刘叶婷)