本报记者 林子涵

位于匈牙利布达佩斯英雄广场的匈牙利岐黄中医药中心外景。

李皓东摄

陈震与中医师共同为匈牙利民众提供义诊服务。

受访者供图

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在匈牙利首都布达佩斯的英雄广场，有一座白色建筑。推门而入，多位中医师正坐于堂前，为患者诊脉、开方，一旁朱漆药柜散发出丝丝药香。

这里是匈牙利岐黄中医药中心。中心负责人、中东欧中医药学会会长陈震多年来致力于推广中医药文化，见证了中医药沿着“一带一路”跨越山海，逐渐成为中匈合作交流的“纽带”。

“我们有了更多底气和信心”

2013年，对陈震来说是印象深刻的一年。这年秋季，正值匈牙利推进中医药立法的关键时期。当时，陈震忙着在匈牙利媒体上撰写文章，介绍中医药文化。中国提出共建“一带一路”倡议的消息让他看到了两国中医药合作的新契机。

自1988年赴匈牙利参与中医合作项目起，陈震已在匈从事中医药事业多年。他在当地创办的中医药企业通过了欧盟《药品生产质量管理规范》认证，相关产品行销中东欧市场。他还定期在当地社区开办中医药科普讲座，出版的匈牙利语中医药书籍和杂志也在当地收获了一批读者。

在陈震看来，匈牙利有传播中医药文化的“天然土壤”。“匈牙利有句谚语，意思是树木中能找到可以治病的东西，这与中医药领域‘药食同源’的理念十分相近；匈牙利医疗卫生体系非常重视预防保健，这与‘治未病’的中医理念也不谋而合。此外，两国还有多种相似的草药。多年来，旅匈中医人一直努力推动两国在中医药领域的交流合作。”陈震说。

2013年底，匈牙利国会通过一揽子卫生法案，成为中医医生在匈牙利行医的法律依据。包括陈震在内的旅匈中医人备受鼓舞。此后，匈牙利中医药领域不断传来好消息。2014年2月，中匈两国政府签署中医药领域合作意向书。2015年3月，中医特色孔子学院落户匈牙利佩奇大学。

2015年6月，中匈两国正式签署《中华人民共和国政府与匈牙利政府关于共同推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设的谅解备忘录》，匈牙利成为首个加入“一带一路”倡议的欧盟国家。同年9月，匈牙利颁布中医立法实施细则。2016年，匈牙利政府为中医师颁发欧盟行医许可证。

随着中匈两国中医药领域合作不断推进，陈震也迎来事业发展新机遇。2016年7月，陈震创办的匈牙利东方国药集团与甘肃省卫生计生委联合成立匈牙利岐黄中医药中心，开展中医药诊疗并组织教学和中医药活动。每年，不少当地医科大学的学生都会来这里参与临床培训。

“得益于两国中医药合作，中医在匈牙利行医有了更详细的法律依据和良好的发展环境，我们有了更多底气和信心。”陈震说。

“希望大家对中医文化多一些了解”

陈震介绍，中东欧中医药学会和匈牙利岐黄中医药中心有一个坚持多年的传统：每年3月至11月，匈牙利政府组织“国民健康疾病预防大健康检查”。期间，学会和中医药中心每月到访两个社区，开展义诊服务。每年活动期间，陈震和团队成员都会背上仪器和设备，带上团队印制好的健康手册，加入政府组织的医疗队，在社区搭建流动健康检查站，提供义诊服务。

“义诊期间，我们会根据中医药理念，结合当地饮食和生活习惯，为民众提供疾病咨询、用药指导、健康管理方案设计等服务。经过多年跟踪诊疗，不少匈牙利的‘老病友’反映，他们的健康状况有了改善，对中医药也有了更多信任。还有患者慕名前来，希望了解中医药在疾病预防、治疗、保健方面的作用。我们在义诊过程中积累的临床数据，也为当地多发病、慢性病等的中西医结合治疗提供了依据。”陈震说。

开展义诊的同时，陈震也在持续推进中医药科普。2018年，匈牙利国民健康检查计划委员会拍摄制作20分钟的专题宣传片。陈震在片中介绍了中医药理念，尤其是有关肿瘤、心血管疾病等方面的中医常识。“出版匈牙利语书刊、在当地媒体发声……我尝试用当地人易于理解和接受的方式，介绍中医药理念，希望大家对中医文化多一些了解。”陈震说。

新冠疫情期间，陈震团队成员通力协作，开展惠民服务。2020年初，匈牙利岐黄中医药中心开设24小时“云端”窗口，安排医师全天候在线，提供治疗咨询，并为患者送药上门。疫情期间，匈牙利岐黄中医药中心累计为匈牙利及周边国家送出中医汤药27万余剂。

“如今，不仅中医中心和中医诊所在匈牙利广受欢迎，中医针灸、推拿、拔罐等也成为当地人熟识的治疗手段。中医药为当地民众提供了更多医疗选择，匈牙利民众对中医药的认可度越来越高。”陈震说。

“中医药已得到当地人广泛认可”

2019年11月，第十六届世界中医药大会暨“一带一路”中医药学术交流活动在匈牙利举行，吸引了来自30多个国家和地区的近800名中医药行业代表。中东欧中医药学会是大会承办方之一。2022年9月，匈牙利岐黄中医药中心获颁匈牙利“价值与质量奖”。该奖项由匈牙利国会和匈牙利总理办公室支持，旨在表彰高品质发展的本土机构。

“在各方努力下，在匈牙利中医人的积极推动下，中医药事业在匈牙利稳步发展，期待更多中东欧民众领略中医药文化的深厚底蕴。”陈震说。

近年来，陈震与匈牙利佩奇大学、塞梅尔维斯大学等当地高校密切合作，开设中医技能培训课程，已累计帮助培养近6000名“洋中医”。陈震介绍，这些学员中有不少人已具备西医执业资格，经过中医培训与考核，他们同时拥有了针灸等诊疗手段的行医资格，成为中西医复合人才。“洋中医”已成为中医药文化在中东欧传播推广的重要力量。

最近，陈震又开始了新一轮忙碌。10月下旬，布达佩斯英雄广场附近将举行一年一度的残疾人与退休人员博览会，届时，陈震和团队将共同参与义诊。

“中医药已得到当地人广泛认可。预计我们的展位还会和往年一样排起长龙！”陈震说。

(责编：贾文婷、刘叶婷)