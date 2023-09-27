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意大利前众议院议长：中国的绿色发展成就对全世界意义重大

2023年09月27日08:56 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马9月26日电 （记者谢亚宏）“中国是全球绿色发展的重要引擎之一，中国的绿色发展成就对全世界意义重大，也期待欧盟与意大利在绿色发展等领域加强对华务实合作。”意大利意中发展基金董事局主席、意大利对华友好协会主席伊雷妮·皮韦蒂在接受人民网记者专访时表示。

皮韦蒂曾于1994-1996年担任意大利众议院议长，并长期在媒体和学术界任职。她从1997年开始定期访华，至今已访华50余次，亲身见证了中国的快速发展。“我第一次来到中国时，北京到处都是建设高楼的工地，中国民众友善的面孔和昂扬向上的精神面貌让我印象深刻。而当前的中国在现代化进程中取得巨大成就后，开始强调新发展理念和高质量发展，这种可持续的发展方式让城市更干净、更漂亮，也让民众的生活质量有了大幅度的提高。”

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，皮韦蒂高度评价这一倡议为世界所作出的贡献，“‘一带一路’倡议通过长远而务实的计划推进全球基础设施的互联互通，以此进一步促进各国人民相互了解，欧亚大陆也因此生机勃勃。”

皮韦蒂近年来关注全球可持续发展战略，积极推动生态环保类项目的实施落地，努力为意中两国在绿色设计各个行业领域搭建对话平台，建立有效的交流机制。“过去二十年间，中国在绿色发展方面取得了令人惊叹的成果，这对中国和世界而言都非常重要。”她表示，中国政府提出“绿水青山就是金山银山”，注重发展绿色技术，在电动车、电池等领域的技术达到世界领先水平。“中国所取得的成绩殊为不易，为世界留下了令人印象深刻的‘绿色印记’，也为大国如何实现绿色发展树立了典范。”

当前全球面临严峻的环境挑战，皮韦蒂认为，必须加强绿色合作，以务实的态度和开放的胸怀探寻经济绿色转型的成功路径。她表示，中国宣布大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，并积极在海外建设光伏、风电等绿色能源项目，这些对外合作不仅有助于共建清洁美丽的世界，也将为全球可持续发展带来新的机遇。

此外，她也指出，欧中绿色合作的前景广阔。“欧盟、意大利与中国都在绿色发展和技术领域积累了许多经验，进行务实合作、携手应对挑战十分必要。为此，我们应该确定优先事项清单并建立双方认可的标准，通过加强绿色金融领域合作加强全球不发达国家的绿色发展能力，实现绿色技术的广泛应用并为全人类带来可持续未来。”

(责编：曹欣悦、常红)

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