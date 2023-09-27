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巴西圣保罗州立大学孔子学院 举办“孔子学院日”暨庆祝孔院成立15周年音乐会

2023年09月27日08:48 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢9月26日电 （记者时元皓）日前，为庆祝“孔子学院日”暨巴西圣保罗州立大学孔子学院成立15周年，圣保罗州立大学孔子学院与该校艺术学院的PIAP打击乐团联合举办音乐会。

图为音乐会现场。圣保罗州立大学孔子学院供图。

图为音乐会现场。圣保罗州立大学孔子学院供图

音乐会共演奏4首来自中巴两国的作品。PIAP打击乐团将东西方打击类乐器相结合，巧妙融合了报纸、石头、厨具等日常用具的声音，为大家献上了一场音乐盛宴。表演将音乐与文化的魅力融为一体，现场观众沉浸其中。

圣保罗州立大学孔子学院外方院长路易斯·保利诺、中方院长叶丹，圣保罗州立大学艺术学院院长瓦格纳·辛特拉、巴西商业领袖组织中国区首席执行官小若泽·里卡多·卢斯、PIAP打击乐团负责人兼音乐会策展人卡洛斯·斯塔西等出席并致辞。多位在巴侨领及孔子学院师生等观看音乐会。

保利诺表示，自2008年圣保罗州立大学与中国湖北大学建立合作关系起，双方一直致力于联合开展各种文化活动，目的是通过多种形式生动展现和传播中国文化，展示其丰富和多样的魅力，这场音乐会不仅仅是对两国文化的致敬，更代表两国不同文化背景下艺术的交流与互动。

叶丹表示，乐队不仅仅是在演奏，更像是叙述一个中巴两国友谊的故事，“每一个音符都似乎在告诉我们中巴友好关系的重要性，在场的每位观众都感受到了音乐的魅力与温度”。

辛特拉说，艺术不分国界、不受地域的限制，艺术有着一种魔力，无论是东方的旋律还是西方的音乐，都能将远隔万里的两个国家紧密联结在一起。

卢斯表示，中巴两国的友好往来不仅仅是经济上的合作，更是文化、艺术的交融。艺术交流始终扮演着一个不可或缺的角色，艺术作为一种跨越语言和文化的桥梁，为两国之间的沟通与理解提供了独特平台。

斯塔西说，今天的音乐会融入了巴中两国的打击乐器，我们互相欣赏、互相学习，不仅加深了两国人民的文化认知，更促进了中巴在更宽广领域的合作与交往。

(责编：曹欣悦、常红)

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