人民网迪拜9月26日电 （记者管克江、任皓宇）由中国公共外交协会与中国驻迪拜总领事馆共同主办的中阿媒体智库对话会25日在阿联酋迪拜举行。80余名来自中阿各界的嘉宾代表围绕“共建‘一带一路’ 让中阿友好深入人心”的主题，回顾共建“一带一路”十年成果，展望中阿合作美好前景。

图为中国公共外交协会会长吴海龙致辞。人民网记者 任皓宇摄

中国公共外交协会会长吴海龙表示，2013年中国提出共建“一带一路”倡议，得到包括阿联酋在内的所有阿拉伯国家积极响应。10年来，中阿双方积极推进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，启动了大批务实合作、造福民众的项目。中阿友好的根基在民间。中国公共外交协会愿与阿方相关机构建立密切联系，共同开展形式多样的公共外交活动，立足世代友好，推动共建“一带一路”进一步走深走实。“相信中国和阿联酋兄弟同心、携手前行，一定会为实现互利共赢，促进地区和平稳定，推动构建人类命运共同体贡献智慧和力量。”

图为中国驻迪拜总领事李旭航致辞。人民网记者 任皓宇摄

中国驻迪拜总领事李旭航表示，阿联酋是陆海丝绸之路交汇点，中阿携手共建“一带一路”，打造了“点多面广”的全方位合作格局，书写了亮丽的“五通”成绩单。在两国领导人的战略引领下，两国政治互信加强，高层交往频密，相关部门协调顺畅，推进“一带一路”倡议与阿联酋2071“百年计划”深入对接，中阿共建“一带一路”成为中东地区及阿拉伯世界的典范。中国的“中东热”和中东的“中国热”正同频共振，中阿共建“一带一路”迎来新的历史机遇。

图为阿联酋经济部次长阿卜杜拉致辞。人民网记者任皓宇摄

“共建‘一带一路’倡议不仅为地区的和平稳定带来机遇，也为实现共同发展创造了典范。”阿联酋经济部次长阿卜杜拉表示，在共建“一带一路”框架下，阿联酋与中国的经贸关系保持强劲且日益繁荣，双方在投资、能源、技术、农业、人文等领域的交流也不断深化。阿联酋坚定支持共建“一带一路”倡议，因为这一倡议同阿联酋的发展战略互相契合。“一带一路”倡议不仅仅是一个经济合作倡议，而且对世界和平发展具有重要影响。阿中应当进一步携手合作，促进高质量共建“一带一路”不断走深走实。

中国前驻沙特、叙利亚、伊拉克大使李华新表示，阿拉伯国家是共建“一带一路”的重要方向和真诚伙伴。共建“一带一路”倡议与阿拉伯国家各自发展战略紧密对接，孕育着巨大机遇，取得了显著成绩。当前，中阿务实合作使双方传统友好更加充实和丰富，民心相通又为双方各领域合作打下更坚实的基础。未来推动中阿共建“一带一路”继续深入发展，需要双方培养一批又一批精通对方语言的人才，架起互相沟通的桥梁。

“共建‘一带一路’倡议提出十年来，已成为人类历史上规模最宏大的国际经济合作平台。”阿联酋迪拜大学副校长侯赛因表示，这一倡议不仅仅聚焦经济合作，也推动开展人文交流，促进了阿联酋同中国民众间的友谊。共建“一带一路”倡议富有远见，给古老的丝绸之路注入活力，将亚洲与中东、非洲、拉美更加紧密联系起来。阿联酋地处亚非欧交汇点，是共建“一带一路”的天然合作伙伴。迪拜大学积极支持同中方在文化、航天技术、环保等方面的交流合作。

迪拜伍伦贡大学教授莫汉表示，共建“一带一路”倡议旨在促进参与国家和地区在各个领域的务实合作和交流。迪拜有45个自由贸易区，阿联酋与中国可以通过加强自由贸易区合作来推动共建“一带一路”更加深化，并通过在创新、科技、食品、投资等领域的合作，为实现阿中经济进一步发展以及实现联合国2030年可持续发展目标作出贡献。

“在推进共建‘一带一路’过程中，媒体可以发挥重要作用，不仅能够加强信息传播，还可以促进文化、经济和人文领域交流。”阿联酋通讯社记者费拉斯?哈桑表示，通过各种形式的新闻报道、媒体交流合作等，各方民众可以更好地了解共建“一带一路”，增进互相理解和尊重，加强互信和友好关系，更重要的是可以培养下一代的友好情感，为未来友谊发展奠定基础。

图为活动现场。人民网记者任皓宇摄

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