人民网雅加达9月26日电 （记者李培松）9月26日下午，受泉州少林寺常定方丈委托，泉州少林寺监院理诚法师带领武僧一行12人来到印尼阿拉扎大学孔子学院开展印尼禅武交流会暨共建南少林功夫传承基地揭牌仪式。阿拉扎大学校长亚塞普、副校长怀沙、孔院副理事长穆尼、阿拉扎大学武术团、少林修印尼文化中心负责人延豪以及喜欢少林功夫的在校大学生、中学生等100多人参加了现场活动。

图为泉州少林寺的武术表演。阿拉扎大学孔子学院供图

亚塞普校长表示，他读高中时非常喜欢看中国的功夫电影，也很喜欢中国武术，目前中国南北少林寺都在阿拉扎大学进行了表演并在阿拉扎孔子学院设立了功夫传承基地，希望以后能与阿拉扎大学武术团合作并教授学员们学习中国功夫。

图为泉州少林寺常定方丈赠送给阿拉扎大学孔子学院的墨宝。阿拉扎大学孔子学院供图

理诚法师表示，泉州少林寺作为南少林武术的发源地，有着悠久的历史和丰富的武术文化，希望通过本次深入交流，能向世界讲述中国传统文化的生动故事，展现南少林武术的蓬勃生机，南少林五祖拳作为中华传统文化的一块瑰宝，其“以武观德”的儒家思想，“禅武合一”的佛家思想，蕴含着中华民族特有的精神价值、思维方式和文化意识，具有很高的文化价值。

图为参加活动的中印尼人员合影。阿拉扎大学孔子学院供图

接着，泉州少林寺表演了五祖拳、禅杖、铁头功、刀、枪、剑、棍、耙等十八般武艺，阿拉扎大学武术团也带来了具有印尼特色的武术表演。

南少林功夫传承基地的建立，既有利于中印尼两国武术文化的交流，又能让更多印尼人了解和学习南少林功夫，对传承和弘扬中华武术文化很有意义。（完）

图为泉州少林寺功夫传承基地授牌。阿拉扎大学孔子学院供图

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