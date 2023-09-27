人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

土耳其科研团队用水下机器人探索马尔马拉海海域

2023年09月27日08:20 | 来源：新华网
小字号

　　新华社安卡拉9月26日电（记者王腾飞）土耳其伊斯坦布尔大学一个科研团队近日开始用水下机器人对马尔马拉海近200米深的水下进行探索，以研究该海域的生物分布及生物多样性。

　　马尔马拉海连接黑海与爱琴海，属于海上交通运输较为繁忙的海域，每天都有大量的船经博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡往来于黑海与爱琴海。但马尔马拉海深海区域的生态环境鲜为人知。

　　据土耳其当地媒体26日报道，伊斯坦布尔大学科研团队近日用水下机器人下潜至马尔马拉海近200米深的海域，开始观测这个深度范围内栖息的不同物种，并对该区域缺少光线的水下生态环境进行深入研究。

　　此次探索的首要目标是观测马尔马拉海海域的珊瑚、海绵等生物的分布，研究该海域生物多样性。水下机器人可以帮助科研人员收集到深水区域的视频资料，同时运用机器人的手臂还可以采集样本进行研究。

　　伊斯坦布尔大学研究人员努尔·埃达对媒体表示，此前科研人员曾下潜至马尔马拉海海域40米深的区域进行过研究，研究团队此次希望利用水下机器人在更深的海域进行探索，以研究该海域的珊瑚类型以及它们的栖息环境等。

　　科研人员将仔细分析此次探索活动收集的数据和影像，为将来开展进一步研究打下基础。

(责编：崔越、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部