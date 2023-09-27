新华社安卡拉9月26日电（记者王腾飞）土耳其伊斯坦布尔大学一个科研团队近日开始用水下机器人对马尔马拉海近200米深的水下进行探索，以研究该海域的生物分布及生物多样性。

马尔马拉海连接黑海与爱琴海，属于海上交通运输较为繁忙的海域，每天都有大量的船经博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡往来于黑海与爱琴海。但马尔马拉海深海区域的生态环境鲜为人知。

据土耳其当地媒体26日报道，伊斯坦布尔大学科研团队近日用水下机器人下潜至马尔马拉海近200米深的海域，开始观测这个深度范围内栖息的不同物种，并对该区域缺少光线的水下生态环境进行深入研究。

此次探索的首要目标是观测马尔马拉海海域的珊瑚、海绵等生物的分布，研究该海域生物多样性。水下机器人可以帮助科研人员收集到深水区域的视频资料，同时运用机器人的手臂还可以采集样本进行研究。

伊斯坦布尔大学研究人员努尔·埃达对媒体表示，此前科研人员曾下潜至马尔马拉海海域40米深的区域进行过研究，研究团队此次希望利用水下机器人在更深的海域进行探索，以研究该海域的珊瑚类型以及它们的栖息环境等。

科研人员将仔细分析此次探索活动收集的数据和影像，为将来开展进一步研究打下基础。

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