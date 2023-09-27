新华社日内瓦9月26日电 中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使26日在联合国人权理事会第54届会议上发言，呼吁各方在平等和相互尊重基础上开展对话交流，加强合作，应对挑战，携手构建人类命运共同体。

陈旭指出，促进和保护人权是人类社会的共同追求。实现人人得享人权的崇高目标，不能脱离不同国家的社会政治条件和历史文化传统。中国坚持人民至上，坚持走适合本国国情的人权发展道路，全面建成小康社会，历史性解决绝对贫困问题，取得了举世瞩目的人权成就。中国新疆、西藏繁荣稳定；香港特别行政区民众依法享有广泛权利和自由。

陈旭强调，一国人权状况好不好，不能以别的国家的标准来衡量，更不能搞双重标准，甚至把人权当作干涉别国内政的政治工具。英国、美国等西方国家存在严重的种族主义、排外主义和宗教歧视，贫困失业等社会问题层出不穷，穆斯林、难移民、非洲人及非洲人后裔、土著人等少数群体权利受到侵犯。这些国家对自身侵犯人权问题视而不见，却对发展中国家肆意攻击，这种将人权问题政治化、工具化、武器化的行径不得人心。

陈旭表示，当今世界，各种新旧问题与复杂矛盾叠加碰撞，人类社会面临前所未有的挑战。中方今天发布了《携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动》白皮书，系统阐述构建人类命运共同体理念思想内涵和生动实践，强调中方将坚持和平发展，致力合作共赢。今年也是《世界人权宣言》75周年和《维也纳宣言和行动纲领》30周年，中方呼吁各国在平等和相互尊重基础上开展对话交流，加强合作，应对挑战，携手构建人类命运共同体。

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