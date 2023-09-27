新华社联合国9月26日电（记者尚绪谦 王建刚）第78届联合国大会一般性辩论26日在纽约联合国总部落下帷幕。

第78届联大主席弗朗西斯在闭幕讲话中说，136位国家元首和政府首脑在本届联大一般性辩论发表讲话，创近年来最高纪录。弗朗西斯说，他在一般性辩论开幕时呼吁各国寻求团结一致共同行动的意愿。他对过去一周展现出的进步感到鼓舞。他敦促会员国在促进可持续发展、结束武装冲突、应对气候变化等方面采取实际行动。

本届联大一般性辩论19日在纽约联合国总部开幕，主题为“重建信任，重振团结：加紧行动，落实2030年议程及其可持续发展目标，为所有人推进和平、繁荣、进步和可持续性”。联合国秘书长古特雷斯18日召集为期两天的可持续发展目标峰会，会议通过了旨在加速实现可持续发展目标的政治宣言。一般性辩论期间举行了发展筹资高级别对话会、气候雄心峰会、未来峰会部长级筹备会等活动。

去年的联大一般性辩论是新冠疫情暴发后首次全面回归线下模式，今年联大一般性辩论的规模比去年大幅增长。古特雷斯的发言人迪雅里克说，今年联合国方面共为联大一般性辩论发放代表证10829张，比去年增加60%；发放其他活动票4万张，是去年的3倍多。

联合国大会是联合国主要的审议、监督和审查机构，由联合国全体会员国共同组成。大会每年9月至12月举行常会。常会通常分两个阶段，前段为一般性辩论阶段，后段为大会讨论和审议列入议程的各项议题阶段。

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