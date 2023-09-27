新华社联合国9月26日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽26日表示，中国愿与各方携手努力，一道推进核裁军进程，为早日实现无核武器世界的目标作出不懈努力。

耿爽当天在纪念和推进“彻底消除核武器国际日”联大高级别会议上表示，核武器是各国面临的重大安全威胁，全面禁止和彻底销毁核武器，最终建立无核武器世界，是全人类的共同夙愿。中国支持不结盟运动提出的核裁军倡议，支持联大举行会议纪念和推进“彻底消除核武器国际日”。

耿爽说，当前，世界变乱交织，地缘冲突加剧，冷战思维沉渣泛起，国际安全形势正经历前所未有的深刻演变。个别国家为谋求霸权地位和绝对优势，持续推进战略力量现代化和前沿部署，不断强化“核联盟”和“延伸威慑”，严重损害全球战略平衡与稳定，阻碍国际核裁军努力。

耿爽指出，面对复杂严峻形势，国际社会应践行真正的多边主义，坚持安全不可分割原则，秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，抵制冷战思维和零和博弈，反对制造分裂和阵营对抗，维护《不扩散核武器条约》目的和宗旨，共同推进国际核裁军进程。拥有最大核武库的国家应切实履行核裁军特殊、优先责任，进一步大幅、实质削减核武库，为最终实现全面彻底核裁军创造条件。

耿爽表示，中国始终奉行防御性国防政策，坚持自卫防御的核战略，承诺在任何时候和任何情况下都不首先使用核武器，无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。中国始终把自身核力量维持在国家安全需要的最低水平，不与任何核武器国家开展核军备竞赛。中国不提供核保护伞，不在境外部署核武器。这是中国对国际核裁军事业的庄重承诺和重大贡献。

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