科摩罗联盟国民议会议长穆斯塔纳·阿卜杜。人民网记者 翟转丽摄

人民网宁夏9月24日电 （记者翟转丽）“宁夏在脱贫攻坚方面积累了许多经验，希望能够把这些经验传授给我们，帮助科摩罗摆脱贫困。”9月23日，科摩罗联盟国民议会议长穆斯塔纳·阿卜杜在出席第六届中国—阿拉伯国家博览会期间接受人民网记者采访时表示，科摩罗愿意与宁夏在农业、食品加工、医疗等领域开展合作，使双方能够实现互利共赢。

参加中阿博览会之际，穆斯塔纳·阿卜杜日前参观考察了宁夏能源化工、智能制造、畜牧养殖等多个产业，他期待这些中国企业能够将先进的技术和设备带到科摩罗，为科摩罗产业发展做出贡献。

科摩罗有“香料之国”的美誉。穆斯塔纳·阿卜杜告诉记者，科摩罗土地富饶，自然降雨充沛，盛产香草、丁香等香料，欢迎中国企业到科摩罗投资香料及农产品加工业。科摩罗是非洲岛国，海产品种类丰富。穆斯塔纳·阿卜杜希望双方能够通过加强合作来扩大对中国海产品的出口。

在考察闽宁镇时，“干沙滩”变成“金沙滩”的脱贫实践给穆斯塔纳·阿卜杜留下了深刻的印象。他说，“将村民们搬迁到更适宜生活的区域，帮助他们发展农业和生产，短短二十年就实现了脱贫，这是找到了解决贫困问题的正确模式。”

去年年初《山海情》在科摩罗播出，这部讲述宁夏脱贫攻坚故事的电视剧为科摩罗人打开了解中国的一扇新窗口。穆斯塔纳·阿卜杜表示，在科摩罗、非洲以及全世界还有许多贫困的地方，《山海情》展示宁夏人民摆脱贫困的决心和勇气，这是一种很好的向外界传播中国扶贫经验的方式。

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