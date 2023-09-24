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泰国玫瑰园中学与中国山大附中合作建设孔子课堂

2023年09月24日16:27 | 来源：人民网-国际频道
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中泰双方签署继续合作建设孔子课堂协议。泰国玫瑰园中学供图
中泰双方签署继续合作建设孔子课堂协议。泰国玫瑰园中学供图

人民网曼谷9月24日电（记者孙广勇）9月21日，泰国玫瑰园中学和山东大学附属中学签署“关于继续合作建设孔子课堂的协议”。玫瑰园基础教育委员会主席素拉蓬、山东大学副校长刘建亚等出席此次活动。

会上，中泰双方共同观看玫瑰园中学孔子课堂十五年发展历程短片。短片展示了课堂多年来取得的不斐成绩，以及对中泰教育事业发展所做出的贡献，这更加坚定了两校继续合作的初心。

在中泰双方的共同见证下，玫瑰园中学与山东大学附属中学代表签署协议，标志着两校正式续约成功。双方代表表示，经过多年合作两校逐渐加深理解与互信，今后两校将在教师、志愿者和学生交流方面开展更深入合作。

泰国玫瑰园中学创建于1882年，是泰国第一所近现代中学，在泰国有10所分校。泰国玫瑰园中学孔子课堂于2009年由山东大学附属中学与玫瑰园中学签约共建，此次顺利续签合作协议，将继续发挥课堂的中文教育桥梁和纽带作用，助推中泰两国文化交流。

(责编：王禹蘅、吴成良)

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